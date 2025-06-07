就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

▲賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」規劃今（7日）下午1時到台北市選委會送交第二階段連署書，但因罷瑤領銜人張克晉上月宣布退出，送件時有可能會被拒收。「地動刪瑤」召集人賴苡任透露，他昨晚有到張克晉家的樓下試圖找他，但張似乎不在家，而今天則會由備補領銜人詹嘉文來遞交連署書。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤連署書今送件，除了罷團團隊，備補領銜人詹嘉文、國民黨台北市黨部主委戴錫欽、台北市議員汪志冰、台北市議員林杏兒、台北市議員侯漢廷等人都將出席。

賴苡任上午受訪表示，其實昨天晚上他有到張克晉家樓下，想試圖找張，跟張碰面，雖然這件事會破壞檢察官設定的不能見面規定，但在最後一個晚上，他還是希望盡全力，但據他了解，張不在家。

對於今送件若被拒收，賴苡任說，送件除了張克晉本人外，還有委任狀也可以，還是持續等待張的意願，今天遞交連署書會由詹嘉文來遞交，如果被拒收，後續能夠作為訴訟主體的話，當然是詹嘉文本人，後續律師也會協助詹，只要詹有意願的話，罷團就會有後續的動作，包含可能像是不管是透過訴願或向台北高等行政法院提訴訟，希望可以撤銷行政處分。

媒體追問是否已經跟詹嘉文溝通好了？賴苡任說，還是要看今天的狀況，因為沒有到最後一刻，都不確定張克晉會不會出來。