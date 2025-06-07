「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯的第二階段罷免連署書，創下175％成案門檻達標率，在台北市5名被罷藍委中居冠，情勢顯得相當危急，然而，《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日在網路節目中表示，他保證「徐巧芯不會被罷免」，此外，還要跟聯電創辦人曹興誠對賭，若徐巧芯被罷免，他也拍一張不穿褲子的照片。

大罷免第二階段連署書的查對作業正如火如荼地展開，罷團「剷除黑芯」先前以成案門檻175％的達標率完成送件，除了讓藍委徐巧芯的情勢顯得更加緊迫，也創下台北市5名被罷藍委中，最高的達標率。

然而吳子嘉日前在中天新聞的網路節目《新聞千里馬》中表示，他保證徐巧芯不會被罷免，有他在，徐巧芯怎麼會有事？他直指，徐巧芯是松信區的子弟兵，他一定會號召全村出來跟曹興誠拚。

吳子嘉強調，徐巧芯的罷免案，就是要殲滅曹興誠之戰，非要殲滅曹興誠不可，所以，不是徐巧芯的勝利而以，更是要狠狠挫敗曹興誠。

至於，曹興誠說徐巧芯200%一定會被罷免，吳子嘉則對賭曹興誠，如果徐巧芯被罷免的話，他也拍一張不穿褲子的照片，玩大一點，跟曹興誠拚了。

吳子嘉認為，自己一定贏，因為五分埔區認識他的人可說成千上萬，還有多少人是跟他一起長大的，會讓他輸給曹興誠嗎？他接著開酸，徐巧芯之所以一定會被保住，就是因為徐巧芯有一個最好的助選員「曹興誠」，且曹興誠當領銜人不容易動員，要達到第三階段25%罷免門檻可說非常困難。