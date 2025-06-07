他喝豆漿「講出經典廣告詞」同事卻問號　網虧：年輕人聽不懂這哏

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同事問號「因為豆漿濃啊」是什麼哏？網愣：聽過Qoo是不是老到透

▲弘記豆漿餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲很多人早餐都會喝豆漿。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多品牌都會在電視上播出廣告，其中就有一些「廣告詞」，是即便廣告下掉了，還讓人印象深刻的。近日就有網友發文透露，他因為被同事問說，為何每天喝豆漿？他就開玩笑說「因為豆漿濃啊！」豈料對方卻滿臉問號。貼文曝光後，引起討論。

有網友在Dcard上，以「因為豆漿濃啊」為標題發文，提到他每天都會在辦公室喝豆漿，結果同事看到後，就問他怎麼突然開始喝豆漿？當時，他就幽默回答「因為豆漿濃啊！」不料對方卻一臉問號，還問這是什麼哏？原PO當下也錯愕，心想這句話以前不是很紅嗎？是他太老了嗎？大家應該都有聽過吧？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是因為老了，年輕的聽不懂這哏。因為我也聽得懂」、「似乎在我很小的時候有聽過，隔著螢幕聞到老人味的感覺哈哈」、「超久的哏欸」、「沒事，我聽得懂」、「聽過，但真的好老」。但也有網友表示，「30歲了沒聽過欸」、「聽不懂，不過那個豆漿確實蠻濃的」。

也有網友表示，「我也有類似的經驗，之前看到年輕同事是在喝波蜜。我還講出：『青菜底加啦』、『三餐老是在外，人人叫我老外』。原本還期待他會在後面接：『老外、老外、老外』。後來看著他一臉狐疑又尷尬的笑臉，我真的想鑽進洞裡」、「那聽過Qoo是不是老到透」。

事實上，「因為豆漿濃啊」是統一陽光黃金豆豆漿的廣告詞，廣告中會先有一人問說「怎麼這麼慢？」另個人就會回答「因為豆漿濃啊！」就這樣重複幾次，直到商品亮相。

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