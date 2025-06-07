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辯論跟醫學無關　高中生「被4校取消錄取」太狠？律師曝不輕放關鍵

▲▼楊姓高中生指是聽從老師的話寫備審資料，校方表示不可能，將全力協助7月分科測驗。圖／ETtoday資料照） 

▲楊姓高中生的錄取資格被取消。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市一名楊姓高中生學測74級分，陽明交通大學、台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學都正取，然而後來卻被網友抓包備審資料有誤，最終4校都取消其錄取資格。對此，「法老王」王至德律師直言，雖然「最佳辯士」和該生是否適合讀醫學系可說是完全無關，但「這次如果輕放的話，後續一定會有學生認為膨風都沒有關係」。

楊姓高中生在社群平台上分享自己正取4所醫學院、1所備取，並且分享學習歷程，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，但經網友查證，楊生只是某場次中的「優秀辯士」而非「最佳辯士」。最終，4校都取消其錄取資格。

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王至德在臉書上表示，其實該生獲得最佳辯士還是優秀辯士，都與他是否適合念醫學系一點關係也沒有，因此有些人會覺得，四校以此為由取消其錄取資格，有點太嚴重了。

王至德認為，以教授審查資料的角度來看，辯論比賽和醫學系時在扯不上關係，以一個幾乎不影響結果的因素來撤銷其錄取結果，似乎有點太過；若以法律來看，法院在審判過程中，有時會有一些程序可能是違反法律程序的，但上訴後，若被認定不影響判決結果，其結果還是會被維持。而相比之下，就顯得四間大學撤銷錄取結果比法官還要狠。

可是王至德接著說，倘若以誠信教育的角度來說，如果發現資料造假，卻無所作為，這樣很可能會讓後進者仿效，即便造假未必實質影響審查，但此例一開，「後患無窮」，因此堅持撤銷該生錄取結果，似乎也不是這麼不合理了。

王至德認為，或許很多人會為該生感到惋惜或委屈，但如果這次輕放的話，「後續一定會有學生認為膨風都沒有關係」，這樣學習就會流於形式，根本沒有存在必要。換言之，如果還是要繼續學習歷程這一套，該堅持的就要堅持，否則乾脆把這個歷程廢掉算了。

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