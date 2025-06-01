三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

記者陳俊宏／綜合報導

新北市三峽78歲余姓駕駛因不明原因失控衝撞行人，造成3死12傷，而他經搶救13天仍宣告不治。對此，律師王至德表示，三峽車禍的結局，刑事案件部分就此結案，也不需要再討論是故意殺人罪，還是過失致人於死罪，「不過，事情還不會因此結束，因為還有民事責任。」

▼三峽78歲老翁（坐著抱花者）暴衝奪3命。（圖／記者陳以昇翻攝）



王至德在臉書說，聽到三峽車禍的肇事駕駛不幸離世，因為他的過世，對於追究真相的難度又提升了一些，至少就他在肇事時的精神狀況如何，又更難確認了。

王至德指出，因肇事者、也就是犯罪行為人在偵查中過世，檢察官勢必得做出不起訴處分，刑事案件的部分也就此結案，不會進入法院，也不需要再討論是故意殺人罪，還是過失致人於死罪。

王至德提到，不過，事情還不會因此結束，因為還有民事責任，受傷的受害者以及過世受害者的家屬，都可以以民事訴訟請求損害賠償；但肇事駕駛已過世，因此只能向他的遺產請求賠償，也就是說肇事駕駛有多少遺產，就賠多少。

▼余男駕駛的車輛車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。（圖／民眾提供）



王至德表示，這個案件比較特別的是駕駛肇事後就昏迷至過世，因此也不會有脫產狀況（如果昏迷期間財產有變動的話，肯定是有人無權處分，這個處分行為包括買賣、移轉等等是不生效力的）；所以可以確定的是，除非駕駛原本就沒有財產，不然被害者至少可以拿到一些賠償。

王至德說，事情發展到這裡讓人相當的難過，人命是再多賠償都換不回的，願往者都能安息。

財團法人犯罪被害人保護協會指出，案發後指派律師，以最速件向新北地院聲請完成假扣押程序，目前肇事者已死亡，但後續在肇事者遺產範圍內的民事求償權益不受影響，均能獲得保障，讓家屬放心。