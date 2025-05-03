貴婦奈奈為何200萬交保？律師曝2大關鍵：接下來輪黃博健投案了

▲貴婦奈奈1日戴電子腳鐐離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

貴婦奈奈和男友黃博健涉嫌以投資醫美名義吸金10億元，遭北檢通緝長達7年，如今貴婦奈奈主動返台，檢察官訊後依詐欺罪嫌，諭知200萬交保。對此，「法老王」王至德律師分析貴婦奈奈可以200萬元交保的原因，「貴婦奈奈都自己回來投案了，幹嘛還要逃？」

貴婦奈奈和男友黃博健涉嫌以投資醫美名義吸金10億元，2018年底逃亡加拿大申請庇護，遭北檢通緝長達7年。如今貴婦奈奈主動返台，1日清晨入境後被上銬帶回訊問，訊後被北檢諭知200萬元交保，限制出境出海及住居，須戴電子腳鐐。

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律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，從2018年就逃亡到加拿大的貴婦奈奈一家人原本音訊全無，直到2024年忽然被拍到。隔沒多久，黃立雄跟黃林麗真便回台投案，而貴婦奈奈也在4月15日向檢方表示會回台投案。

王至德說，檢察官訊問後，認為「貴婦奈奈犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，讓她以200萬交保」。對此，有兩點值得注意，首先是，為何貴婦奈奈可以馬上籌到200萬元？「很簡單，她早就準備好會被交保了」，所以早已準備好錢，當然可以馬上拿出來。

王至德也進一步分析，貴婦奈奈一家吸走的10億元一定還沒花光，預估還有至少上千萬元，「因為接下來應該就輪到黃博健回來投案了，目前看到的資訊是要把主責推給黃博健去扛」。他認為，屆時保釋金應該是破千萬元會比較合理，所以他們應該還留有至少上千萬元要當黃博健的保釋金。

至於第二點，就是貴婦奈奈為何知道自己會被交保？王至德指出，「很簡單，羈押的要件除了要犯罪嫌疑重大以外，還要有串證或逃亡之虞，貴婦奈奈都自己回來投案了，幹嘛還要逃？」更何況，貴婦奈奈已經逃7年了，如果要串供，早就串完了，現在根本沒有串證必要，也就沒有羈押的理由。

王至德甚至說，貴婦奈奈一家捲走這多錢，「如果她無保請回，第一個被炎上的就是地檢署承辦的檢察官了，所以多少還是要她交一下保釋金」。他還猜測，貴婦奈奈應該準備了約1000萬元的保釋金，但沒想到檢察官只有要200萬元。

王至德最後也說，他一點兒也不意外貴婦奈奈會投案，去年貴婦奈奈被「意外」發現時，他就已經預言過對方快要回來了，「果然先是公婆，再來就是奈奈，最後應該就是等她的先生黃博健回來投案了吧，理論上不用等太久的」。