藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

▲綠控藍公然踐踏行政中立。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免二階送件罷免藍綠委比數來到31：0，藍營改轉守勢，多位被鎖定罷免藍委回防選區，卻發生藍委傅崐萁畢業典禮宣傳反罷免、徐巧芯在行政中立區域宣傳反罷、李彥秀在國有地上掛起「抗罷」布條、鄭正鈐使用公務車跑反罷免行程、淡水運動中心公共電視播放洪孟楷反罷廣告等爭議事件。民進黨今（7日）表示，國民黨違法造假不夠，還公然踐踏行政中立，違法宣傳、違反行政中立，擺明就是在踐踏法治。

民進黨表示，自去年2月上任以來，國民黨立委就不斷藉由立法權亂台，包含強推國會擴權法案、惡修三法、濫砍中央總預算等，惡行罄竹難書，也正因如此，引發全台民眾的怒火，才有了這場由公民所發起的大罷免。

民進黨直言，國民黨不思檢討，先用死亡連署造假，對民進黨立委發動惡罷，現在更有立委違法宣傳、違反行政中立，擺明就是在踐踏法治。

民進黨批評，國民黨違法造假不夠，還公然踐踏行政中立，一次盤點藍委違法反罷行徑有多荒謬，真的該罷。第一、傅崐萁把學生畢業典禮變成自己的反罷舞台，公然把教育場域當政令宣傳。第二、徐巧芯：在行政中立區域宣傳反罷，完全無視法規、毫無節制。

第三、李彥秀：國有地上掛起「抗罷」布條，公有空間變成私人廣告牆。第四、鄭正鈐：使用公務車跑反罷免行程，公器私用。第五、洪孟楷：淡水運動中心公共電視播放反罷廣告，連市民休閒場所都淪為宣傳機器。

民進黨表示，國民黨違法亂紀的程度已經超出底線，最近，國民黨還通過史上最長的延會，結果這些藍委延長會期不是為了審法案，而是集體回選區拚命反罷免，根本就是倒行逆施，執意與民意對撞，國民黨的這些爛委，不要也罷。

