女大生淪豬仔校方回應了！曾說要轉系...護照到手第3天就出境

▲台中一名李姓女大生跟同學林生跑被騙到柬埔寨淪為豬仔。（圖／家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名李姓女大生與同學林姓女大生，疑似想賺快錢，被詐團高薪打工吸引，被騙到柬埔寨當成豬仔。李生就讀弘光科大夜間部，今年3月左右就不常去上課，並跟班導說想要轉系，人在台中太平打工。但記者比對時程，李生在3月12日拿到新發護照火速出國，14日入境柬埔寨，相當急促。

校方指出，李生表明想要轉系後，導師在5月5日有提供轉系資訊，當時還有辦法聯繫上李生。直到李生阿公發現異狀時，也有聯繫導師，但家屬當時希望自行處置、已匯返台費用，原預計匯款隔日就會返台，希望不要讓其他同學知道此事，表達感謝。

不過案情又出現插曲，阿公匯出款項疑似又被「黑吃黑」。導師2日得知詳情後，認為有異狀，依規定通報校安中心，校安中心致電與阿公聯繫，得知李生能每天與家中聯繫，預計下學期回校復讀，校方持續留意關係後續發展，已通報教育部，配合警方。

▲▼比對李生護照，3月12日拿到護照後火速出國，14日就入境柬埔寨。（圖／家屬提供）



據了解，李生跟林生是高中同學，又一起就讀弘光科大夜間部，但是林生只讀完上學期就休學，李生雖繼續就讀，但過年前後就出現異狀，阿公最後一次見到孫女，也是過年期間，爾後2人就稱一起在太平居住、打工，不料早就掉進詐團陷阱。

根據李生護照資料，護照在3月12日發照，李生在14日就輾轉入境柬埔寨，一拿到護照就馬上離開台灣，看上去頗為倉促。

李家阿公說，詐騙集團知道帶去桃園出境會被攔下，2人是從高雄小港飛到香港，又再被轉到柬埔寨。現在透過親友能幫忙聯繫，原本說總共13萬6千元可以放人，結果錢轉過去後，又說被拿走了。我已經沒有錢了，不寄錢又不行，晚上都睡不著，只能哭，希望政府機關，可以幫忙救人，讓一家團圓。