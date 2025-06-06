吳心伯：川習通話具建設性　為中美關係起到「三定」作用

▲復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平昨（5）日晚間與美國總統川普通電話。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向《東森新媒體ETtoday》分析，這次通話具有建設性，對中美關係的發展起到定基調、定方向、定目標作用。

據新華社，習近平在電話中呼籲，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增進各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作；川普表示美中關係十分重要，美方願與中方共同努力落實協議。習近平歡迎川普再次訪華。

總體來說，吳心伯認為，這是在中美關係的關鍵階段所進行的一次戰略溝通，這次通話的基調也是積極和建設性的，對今後一段時期中美關係的發展起到定基調、定方向、定目標的「三定」作用。

川普日前指責中國「徹底違反」兩國達成的關稅協議，北京則予以反駁。中美元首直接溝通，是否有助於雙方重拾互信？吳心伯直言，互信問題不是一通電話就可以解決，而要通過雙方的行動來建立。

吳心伯接著指出，實際上，這通電話敲定了接下來處理中美關係的基調，即雙方應更多地進行合作和協調，而不是對抗；目標是下半年川普訪華，明年習近平訪美，所以雙方都要為實現這個目標做準備、創造條件。

吳心伯認為，如果中美雙方在這個過程中，有更多建設性或良性的互動，對增進雙方的互信是有幫助。

新華社特別指出，習近平是「應約」與川普通話。為何美方選擇於此刻主動發起通話邀約？吳心伯認為原因很簡單，就是美方現在「挺不住了」，由於（供應鏈）系統斷供了，川普壓力山大，所以急著要與習近平通話，來推動問題的解決，「美國肯定是無利不起早」。

此外，習近平向川普強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

吳心伯分析，川普曾說不想打仗，但如今賴清德卻在「搞事情」，包括推進台獨議程、與大陸對抗，這可能引起兩岸衝突，最後把美國拉進來。所以，這次通話中方講得很清楚，實際上就是告訴川普「你得小心賴清德」。