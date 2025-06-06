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吳心伯：川習通話具建設性　為中美關係起到「三定」作用

▲▼ 第十一屆香山論壇、大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強共同參與一場論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平昨（5）日晚間與美國總統川普通電話。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向《東森新媒體ETtoday》分析，這次通話具有建設性，對中美關係的發展起到定基調、定方向、定目標作用。

據新華社，習近平在電話中呼籲，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增進各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作；川普表示美中關係十分重要，美方願與中方共同努力落實協議。習近平歡迎川普再次訪華。

總體來說，吳心伯認為，這是在中美關係的關鍵階段所進行的一次戰略溝通，這次通話的基調也是積極和建設性的，對今後一段時期中美關係的發展起到定基調、定方向、定目標的「三定」作用。

川普日前指責中國「徹底違反」兩國達成的關稅協議，北京則予以反駁。中美元首直接溝通，是否有助於雙方重拾互信？吳心伯直言，互信問題不是一通電話就可以解決，而要通過雙方的行動來建立。

吳心伯接著指出，實際上，這通電話敲定了接下來處理中美關係的基調，即雙方應更多地進行合作和協調，而不是對抗；目標是下半年川普訪華，明年習近平訪美，所以雙方都要為實現這個目標做準備、創造條件。

吳心伯認為，如果中美雙方在這個過程中，有更多建設性或良性的互動，對增進雙方的互信是有幫助。

新華社特別指出，習近平是「應約」與川普通話。為何美方選擇於此刻主動發起通話邀約？吳心伯認為原因很簡單，就是美方現在「挺不住了」，由於（供應鏈）系統斷供了，川普壓力山大，所以急著要與習近平通話，來推動問題的解決，「美國肯定是無利不起早」。

此外，習近平向川普強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

吳心伯分析，川普曾說不想打仗，但如今賴清德卻在「搞事情」，包括推進台獨議程、與大陸對抗，這可能引起兩岸衝突，最後把美國拉進來。所以，這次通話中方講得很清楚，實際上就是告訴川普「你得小心賴清德」。

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