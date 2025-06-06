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習近平接受十一世班禪拜見　皆強調「系統推進宗教中國化」

▲▼ 2015年6月10日，中共中央總書記習近平在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布的拜見 。（圖／翻攝 新華社）

▲中共中央總書記習近平於2015年6月10日在中南海接受十一世班禪的拜見 。（資料圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今（6）日在中南海接見班禪額爾德尼·確吉傑布。習近平指出，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統。班禪則回應，繼續以十世班禪大師為榜樣，堅定擁護中國共產黨領導，系統性推進宗教中國化。兩人也皆強調，「系統推進宗教中國化，堅決維護祖國統一和民族團結。」

《新華社》報導指出，習近平勉勵班禪以十世班禪大師為楷模，努力成為佛學造詣精深、受僧俗信眾愛戴的藏傳佛教活佛，在促進民族團結、宗教和順、西藏穩定發展進步中作出更大貢獻。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同接受拜見。班禪向習近平敬獻哈達，介紹自己近年來的學習工作情況。習近平對他在各方面取得的進步表示祝賀。

習近平指出希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護祖國統一和民族團結。」在學業上潛心精進，不斷深化宗教學修、提高宗教造詣，加強各方面知識的學習和掌握。在工作上積極有為，為推動鑄牢中華民族共同體意識、系統推進我國宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用。在修養上持重善律，帶頭守法持戒，涵養優良品德和高尚情操。

班禪表示，「一定牢記習近平總書記諄諄教誨，以十世班禪大師為榜樣，堅定擁護中國共產黨領導、堅決維護祖國統一和民族團結。」繼續精進學修，不斷提高宗教學識和綜合素質，為促進民族團結進步、「系統推進宗教中國化、促進西藏現代化建設貢獻力量。」

中共中央政治局委員、中央統戰部部長李乾傑參加活動。

回顧習近平於2015年6月10日在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布的拜見。當時班禪向習近平表示，一定以十世班禪大師為榜樣，莊嚴國土、利樂有情，堅決維護祖國統一和民族團結；「一定牢記習近平總書記的諄諄教導，刻苦學習，為促進藏傳佛教與社會主義社會相適應和西藏的和諧穩定貢獻力量，不辜負黨和人民殷切期望。」

▲▼ 十一世班禪 。（圖／翻攝 中新網）

▲中共中央三任總書記（江胡習）都接見過90後的十一世班禪 。（圖／翻攝 中新網）

自1995年起，中共中央三任總書記江澤民、胡錦濤和習近平先後接受十一世班禪的拜見。其中，1996年1月12日，江澤民在中南海接受了當時年僅5歲的十一世班禪和扎什倫布寺致謝團的拜見。陪同拜見的有時任全國政協主席李瑞環，時任國務委員、國務院秘書長羅乾，時任全國政協副主席、中央統戰部長王兆國等。

維基百科資料顯示，確吉傑布（藏語：ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་，威利轉寫：Chos-kyi Rgyal-po，藏語拼音：Qoigyi Gyaibo，1990年2月13日—），俗名堅贊諾布（藏語：རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་，威利轉寫：Rgyal-mtshan Nor-bu，藏語拼音：Gyaincain Norbu），男，藏族，西藏自治區那曲地區嘉黎縣人，是中國正式以金瓶掣籤方法認定的藏傳佛教格魯派第十一世班禪額爾德尼，現任全國政協常委、中國佛教協會副會長。

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