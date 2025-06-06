川習熱線90分鐘　總統府：持續與美方緊密聯繫致力區域和平

▲川習通話90分鐘，川普透露習近平邀他訪華。（示意圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普5日與中國國家主席習近平進行了90分鐘的通話，對此，總統府發言人郭雅慧說，總統府有注意到兩國元首就美中貿易及芬太尼毒品等議題與中方進行討論，台灣一向支持並樂見任何有助穩定區域情勢、遏制威權擴張風險的努力，也會持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。

川普在「真相社群」上發文表示，他與習近平進行了一次非常愉快的通話，大概持續了一個半小時，最終達成了非常積極的結果。他指出，經過通話後，將不再有稀土礦產的問題，美中雙方團隊很快就會碰面，包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）都將與會。另外，此次對話幾乎完全聚焦在貿易問題上，沒有討論俄羅斯、烏克蘭或伊朗問題。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，注意到美國川普總統就美中貿易及芬太尼毒品等議題與中方進行討論，對於美中領袖對話，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。