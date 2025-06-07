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共和黨新王者？馬斯克高人氣民調逾7成挺爆　川普小心了

▲▼ 馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克在共和黨基本盤擁有驚人人氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普和世界首富馬斯克鬧翻，對於兩人合作關係破裂感到失望。不過美媒Politico指出，其實川普應該保持謹慎，關鍵並非馬斯克擁有深具影響力的社群媒體、資助過共和黨，而是馬斯克在共和黨基本盤擁有驚人人氣，「對川普來說，他是潛在危險人物」。

即便馬斯克大砍預算引發反彈等風波，但在共和黨基本盤的受歡迎程度始終保持穩定，且超越共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、參院多數黨領袖圖恩（John Thune）以及幾乎黨內所有人。依據英國經濟學人與民調業者YouGov近期民調數據，高達76%共和黨人對馬斯克抱持正面看法，只有18%擁有負面看法。另據紐約時報與錫耶納學院（Siena College）聯合民調，共和黨人對馬斯克的好感度來到77%。

馬斯克目前並不會取代川普成為共和黨內部主導人物，但極有可能成為一名擾亂局勢者，可能破壞川普立法議程、擾亂共和黨期中選舉計畫。

如今共和黨內只有川普、副總統范斯（JD Vance）的支持度領先馬斯克。英國經濟學人與民調業者YouGov民調顯示，川普在黨內的支持度為87%，范斯則是80%。

在川普時代的共和黨裡頭，幕僚能夠自由公開攻擊高層、民選官員相互攻擊指責對方偏離MAGA理念。在馬斯克公開抨擊川普主導的「大又美的法案」之後，卻無人還擊，這種沉默其實就是默認政治與媒體生態中出現新的王者，能與川普金剛匹敵的哥吉拉。

馬斯克主導政府效率部帶來的政治地位、無限財富與社群媒體號召力等等，都讓他成為一名獨特危險對手，這不只是對川普，對整個共和黨來說也是如此。與其說馬斯克會從川普手中奪走共和黨的青睞，不如說他是一顆可能隨時引爆、摧毀黨內整體布局的炸彈。

當然馬斯克影響力也是有限的，但在主導注意力經濟（Attention Economy）這方面，讓他有本事破壞川普在國會山莊的議程以及共和黨2026年掌控國會的努力。

除此之外，馬斯克在政治這方面學得很快，也清楚如何激怒川普，包括撕開彈劾傷疤，並稱若沒有他的幫助，川普不可能贏得大選，更說川普關稅將導致經濟衰退，暗示川普的名字出現在淫魔富商艾普斯坦案件調查紀錄之中。

馬斯克也成功在國會大廈投下震撼彈，點名批評共和黨國會領導層動搖威信地位，讓原本可能被輾壓的強硬派士氣大增。即使他與川普停戰，他製造麻煩的潛力依然不容忽視，因為法案即便通過參議院，仍需回到眾議院再闖一關。

報導稱，若覺得共和黨人士對於聲援川普緩慢，那是因為馬斯克讓在任官員心生畏懼，因為馬斯克可能資助初選挑戰者，並在社群媒體上對他們窮追猛打。馬斯克甚至還公開提議創建真正「代表80%中間選民」的新政黨，短短不到24小時就有超過500萬名網友投票，影響力不容小覷。

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