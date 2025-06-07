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歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明通話「氣氛和諧」　邀打高爾夫球

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明上任後第3天，終於首度與美國總統川普通電話！南韓總統辦公室指出，李在明和川普昨（6）日晚間通話長達20分鐘，對話時氣氛輕鬆。川普祝賀李在明當選南韓總統；李在明則是談到雙方過去都有「遭到暗殺」的經驗，隨後聊起高爾夫球。對於早日促成關稅談判，雙方達成共識。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨指出，總統李在明上任後第3天，於6日晚間10時（台灣時間晚間9時）和川普進行電話會談，雙方談話長達20分鐘，是李上任後首度與外國領導人通話，雙方對韓美同盟發展、早日促成對等關稅談判在意見上達成一致，川普祝賀李在明當選總統後，更是邀請訪美。

針對川普的訪美邀約，李在明回應，「韓美兩國身為特別同盟，期盼未來能經常見面談判」；姜由楨提到，為了促成有深度的談判，雙方協議應儘早推動透過在多邊會議、或者互訪等機會會晤。

姜由楨透露，李在明、川普在通話針對各自曾經歷的暗殺危機和政治難關分享意見，雙方一致認同自己克服萬重難關後終於發揮強而有力的領導能力。

▼李在明去年1月初在釜山遇襲。（圖／VCG）

▲▼ 共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／CFP）▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普去年7月13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

李在明2024年1月初出訪釜山時，遭到一名男子持刀割中頸部，頓時血流如注，幸好並未造成動脈損傷，之後在大選造勢時，更遇到有人威脅暗殺，因此競選造勢時便身穿防彈衣、講台上安裝防彈玻璃。至於川普，則是於去年7月在賓州遭人開槍，子彈一度貫穿右耳，當時川普甚至在鏡頭前握緊雙拳。

姜由楨也提到，李在明和川普在通話中談到高爾夫球，且互邀切磋球技，為累積雙方在同盟間的友誼上製造機會。

報導指出，外界認為，此次李在明當選後，遲至第3天才與川普通話，面臨外界質疑，南韓是否再度遭美國忽略。同樣來自共同民主黨的南韓前總統文在寅於2017年就任當天，曾與川普進行30分鐘通話；尹錫悅就任當天，則與時任美國總統拜登通話20分鐘；至於朴槿惠，則是於當選南韓總統隔天，與時任美國總統歐巴馬通話11分鐘。

不過，《韓聯社》也提到，美國川普政府給各國對等關稅談判的期限僅剩一個月，李在明追求「優先重視國家利益」，而川普則是追求「美國第一」，如今李在明政府內閣人事尚未定案，且總統提名後須經國會召開聽證會後進行批准，能否在期限內達成美韓兩國皆滿意的成果，仍是未知數。

▲▼南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／CFP）

▲南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／VCG）

美國對南韓課徵的對等關稅稅率為25%，其緩衝期的期限為7月8日，其他還有針對汽車與零組件的25%關稅、鋼鐵與鋁製品的50%關稅。對此，從尹錫悅遭罷免下台的過渡政府以來，南韓在對美談判中，期望透過與美國在造船業上的合作，達成減免或盡量降低上述關稅。

李在明、川普在通話中強調，希望能夠儘快促成雙方都能滿意的關稅談判成果。

據悉，南韓與美國曾於4月24日在華府召開「2+2會談」，由美國的財務部、貿易代表署和南韓的企劃財政部、產業通商資源部進行高層談判，隨後於5月20至22日在華府進行第2次的技術談判（technical discussions），預計未來的談判進度將由李在明政府承接進行。

美國貿易代表署（USTR）在今年3月撰寫的貿易壁壘報告（NTE）中，指出南韓必須消弭美韓貿易非關稅壁壘問題，包括鬆綁進口30個月齡以上美牛限制、進口車碳排放、允許Google地圖將南韓高解析度地圖轉至海外、制定藥價政策、進口武器時要求技術轉移的補償貿易（offset）。

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