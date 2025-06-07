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宣導假投資真詐騙8手法　東港警分局長：勿加來路不明群組

▲東港警分局長高志正警廣高雄台提醒聽友防詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正警廣高雄台提醒聽友防詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著政府積極宣導，詐騙集團也不斷翻新手法，目前詐騙手法榜首仍以「假投資真詐騙」遭詐騙金額仍位居第一，且損失金額往往不低。

日前東港警分局分局長高志正再次於警察廣播電臺高雄分臺空中連線反詐騙宣導中，分享成功攔阻「假投資」案例，2起案例皆從加入網路好友後，詐騙成員積極關心被害人互動數月後，邀請加入社群，營造投資數萬元即可獲利數百萬元等假象，使被害人利慾薰心至銀行欲提領現金轉交車手，惟被害人無法清楚陳述提領現金之用途或是交易金流有問題，幸好行員機警通報警方到場，苦口婆心向被害人說明此詐騙類型係近期典型「假投資真詐騙」手法，被害人始知受騙，取消提領念頭。

高分局長並提醒聽眾，假投資真詐騙仍主要透過以下8種方式進行詐騙：

1、冒用名人或偽裝專業人士：詐騙集團通常會盜用知名財經專家，自稱「投資老師」、「分析師」等身分，營造專業形象，吸引被害人信任。

2、高額報酬為誘惑：詐騙集團通常會誆稱「高獲利」、「穩賺不賠」「無風險」等誇大字句，利用人性弱點想一夜致富之心理。

3、主打免費服務：一開始詐騙集團會以「免費領取飆股」等話術吸引民眾加入LINE群組或社團，目的是讓被害人降低戒心，誤信真的好康。

4、偽造合法業者資訊：詐騙集團通常會偽造主管機關相關核准文件、證照等。

5、建置虛假投資平台或App：詐騙集團會誘導被害人下載偽造之投資App，惟平台上的投資金額、成功獲利都是虛假的，目的是讓被害人誤以為真獲利。

6、強調「私密性」與「獨家性」：謊稱有內線而要求絕對要保密等話術，目的是要讓被害人誤認自己獲得獨家內線消息，以降低警覺性。

7、匯款至私人帳戶或購買虛擬貨幣：詐騙集團通常會要求被害人將款項匯入不明的個人帳戶。如果涉及虛擬貨幣投資，會引導被害人透過非正規的「幣商」或在虛設的交易平台進行操作，甚至要求被害人在超商購買虛擬貨幣後給予假合約。

8、欲出金時要求繳納各種費用：當被害人想提領小額獲利時，詐騙集團通常會以「保證金」、「手續費」等名義要求再度匯款，此時事態嚴重，才會驚覺遭詐騙。

他再次呼籲，千騙萬騙都是以加LINE好友為開端，切勿聽信網路認識朋友所提供的投資訊息，也不要任意加入來路不明的群組，防詐三提醒，不點擊陌生連結、不傳輸個人資料、不接聽陌生來電，有任何疑問請立即發打165反詐騙諮詢專線或110報案，亦可至當地派出所諮詢。警方將持續加強宣導防制詐騙，積極協助民眾提升識詐能力。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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