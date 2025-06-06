台東暖警聯手助長者　所長親騎自行車護送上課

▲所長貼心接手騎送展警暖人情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

6日上午，一名年邁阿嬤在台東池上鄉騎乘自行車時體力不支不慎摔倒，所幸池上分駐所員警即時趕赴現場處理，所長更親自接手騎乘其自行車，全程陪伴至文健站，展現守護弱勢、充滿人情味的警察形象。

台東縣警察局關山分局表示，池上分駐所於今日上午8時30分左右接獲報案，指稱池上鄉公所前有一名民眾騎自行車搖晃不穩，疑似有危險情形。當時在線巡邏的所長蔡欣妤與警員陳華禮獲報後立即趕赴現場。

警方到場後發現，宋姓婦人（48年次）因年事已高且雙腳無力，疑似體力不支而失去平衡摔倒。經初步檢視，宋女意識清楚且無明顯外傷，她婉拒就醫並表示自己要趕往文健站上課，僅需短暫休息即可。

為避免宋女再度因體力不濟而發生危險，警方決定主動協助，由警員陳華禮駕駛巡邏車載送宋女本人前往文健站，所長蔡欣妤則親自騎乘她的自行車，陪同護送至站內。兩人分工合作，安全送達人與車，讓宋女感動不已，連聲致謝，露出滿意笑容。

警方事後亦將宋女的身體狀況轉知文健站社福人員，提醒後續注意其身體狀況，避免類似事件再次發生。整起事件不僅展現警方快速應變的專業，也體現守護弱勢、貼近社區的溫暖執勤態度。

關山警察分局提醒，年長者外出應量力而為，避免單獨長途騎乘，尤其在高溫或身體不適時，更應尋求親友或社區資源協助。如有任何突發狀況，請立即撥打110，警方將提供最即時的協助與支援。