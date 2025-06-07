想賺2千元生活費淪車手阿嬤　她被判刑8個月嘆：成最後一隻老鼠

記者黃翊婷／綜合報導

一名退休婦人因想賺點生活費，某天收到一名王姓女網友的LINE訊息，對方介紹一個工作機會，每完成一趟就可以獲得2000元報酬，結果卻在某次收款時，當場被埋伏的警方逮捕，她這才知道自己做的工作是詐騙車手，「我成了最後一隻老鼠」，最終被法院依法判處有期徒刑8個月。

▲退休婦人想賺點生活費，卻被詐團利用淪為車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165反詐儀錶板日前公布一起案例，一名婦人表示，她因年邁退休，老伴過世之後便與兒子住在一起，雖然她想賺點生活費花用，但由於身體機能退化，錢越來越難賺，手頭也不寬裕，直到某一天收到王女傳來的LINE訊息，對方說要介紹一個簡單又穩定的工作機會，不用簽約或跑業務，只要幫忙跑腿收款，每完成一趟就能拿到2000元報酬。

婦人從去年10月開始幫忙跑腿收款，雖然她也曾質疑這項工作是否合法，但都被王女以「公司還會給我們收款員一些證明文件與收據」等話術搪塞。婦人跑了幾趟之後，發現確實每次都能拿到報酬，也沒有人來找麻煩，便逐漸放下防備心。

後來，婦人收到指示前往指定地點與一名女子碰面，她剛收下交付款項，就被埋伏在一旁的警員逮捕，她這才知道該名女子已經被詐團騙了好幾百萬，為了配合警方誘捕，才假意答應詐團出面交款，而她則成了「最後一隻老鼠」。

婦人坦言，直到被警方逮捕，她才知道自己做的是詐團車手工作，她在法庭上認了罪，「我不是壞人，只是一個沒錢的阿嬤，想賺點生活費，卻因為一時糊塗，把自己推進了犯罪的深淵」，最終被法院依法判處有期徒刑8個月。

警方提醒，民眾求職請透過合法管道才有保障，雇主不問身分、不簽合約、不需負責，就要小心可能是詐騙，也希望民眾能多加留心家中長輩們的金錢與通訊狀況，以免成為詐團的目標，如有任何疑慮，可以撥打165專線諮詢。