想看BLACKPINK演唱會！粉絲匯款8次被騙13萬　才知他狂詐60人

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）是韓國女團BLACKPINK及ITZY的粉絲，他誤信林姓男子真的有演唱會門票可供販售，一共匯款8次總計13萬2800元給對方，結果門票沒拿到，錢也拿不回來，憤而提告才發現林男是詐騙慣犯，竟在短短5個月內騙了60人，得手金額高達125萬1760元。

▲BLACKPINK在2023年間曾來台舉辦演唱會，當時門票可謂是一票難求。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

判決書中記載，阿豪2023年11月間上網瀏覽臉書時，在某社團看見林男發布的文章，對方聲稱有BLACKPINK及ITZY演唱會門票可供販售，他便傳送私訊表明想要購買，兩人互加LINE進一步聯繫交易細節，接著他依照指示匯款8次，共計13萬2800元。

但後來阿豪發現異狀，驚覺受騙，氣得對林男提起刑事、民事訴訟。沒想到檢警一查竟找出60名受害者（包含阿豪），他們都是被林男以演唱會門票、投資虛擬貨幣等話術欺騙，共計損失125萬1760元，而這些錢全都落入林男的口袋。

刑事部分，林男被新北地院法官依詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年10個月，得易科罰金；另外不得易科罰金的部分，應執行有期徒刑為3年。林男及檢方均提出上訴，但被高等法院法官裁定駁回。

民事部分，被詐次數最多的阿豪提告要求林男賠償所有損失，林男經法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。法官日前審理之後，判林男應賠償阿豪13萬2800元，全案確定。