前護理師還債淪詐團人頭戶　被判刑6個月還要賠償1098萬元

記者黃翊婷／綜合報導

前護理師小美（化名）擁有12年工作經驗，因債務問題上網找工作，結果落入詐團陷阱，她在去年4、5月間將名下的3個銀行帳戶提款卡、密碼交給詐團使用，反而害慘自己。刑事部分，小美被法官依法判處有期徒刑6個月，併科罰金10萬元；民事部分，她還要賠償受害者1098萬元。

▲前護理師小美因債務壓力想找新工作，結果卻成了詐團的人頭帳戶。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

檢方起訴書中記載，小美擁有12年護理師工作經驗，明知應徵新工作不必提供金融帳戶提款卡及密碼，卻還是在應徵新工作時，於2024年4、5月間將名下3個帳戶的提款卡及密碼交給詐團使用，導致7人受騙，損失金額高達5185萬元。

小美在接受偵訊時表示，當時因為有房貸、車貸、信貸的壓力，1個月要付5萬元利息，才會答應提供帳戶資料，「成功就賺錢，不成功也沒有關係，也可以找別的工作」。

刑事部分，彰化地院法官依犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處小美有期徒刑6個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役100日。

民事部分，目前已有3名受害者向小美提告求償，彰化地院近日陸續做出判決，裁定小美應賠償3名受害者共計1098萬元，全案均可上訴。