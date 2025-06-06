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狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

▲桃園市桃園區百貨商場陳姓店員，今年7月間見女子進入店內閒逛，趁其不備以手機偷拍裙底風光，女子驚覺後報警處理。（示意圖／達志影像）

▲台北市男子偷拍表妹、姪女，連女同事、問路的路人也都偷拍。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子阿文（化名）嗜好偷拍，他從20年前起，就趁機猥褻、偷拍表妹下體、洗澡、上廁所等畫面，之後也偷拍女同事、路人，近年來更是偷拍兩名姪女，甚至還性侵、猥褻姪女。阿文將照片、影片上傳雲端，結果被美國相關單位網路尋獲，報請我國檢警偵辦。一審將阿文判刑10年6月與1年6月（得易科罰金），案經上訴，高等法院二審加重改判有期徒刑14年。可上訴。

判決指出，阿文是大家族，許多家人同住、往來，他最早開始偷拍是2003年間，當時表妹來到家中，2人在他房間時，他撫摸表妹的下體得逞，還以相機錄下過程。2007年間，他在自家廁所裝設針孔，偷拍另一名表妹如廁的影片。2010年間，他又在自家浴室裝設針孔，多次錄下表妹們的洗澡畫面。

到了2021年間，阿文已經成為叔叔，但他竟對哥哥兩名女兒下手。他先在深夜潛入哥哥的房間，拉開小姪女的褲子，拍攝不雅照片。另外他也對大姪女下手，多次以糖果、文具為誘餌，將大姪女騙進自己房間內，脫下她的褲子，拍攝不雅照片；甚至還以自己的性器官碰觸大姪女下體，多次性侵、猥褻得逞，還將過程錄影。

而不僅阿文的家人受害，阿文的女同事、甚至問路的路人，也都受害。他從2006年起就在店內裝設針孔，多次偷拍某位女同事更衣、如廁的畫面。另外他也在鞋子的鞋帶及鞋舌間裝設針孔，藉著問路的機會，兩度偷拍好心女子。阿文將這些資料全都上傳自已的Google雲端硬碟保存，結果「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」（NCMEC）執行網路巡邏時，發覺該帳號有異，報請我國檢警單位查辦，這才揪出阿文隱藏20年的惡行。

檢方對阿文提起公訴，法院審理時阿文坦承不諱，一審法院將阿文判處有期徒刑10年6月，另外也判刑1年6月、得易科罰金54萬元。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為他「犯罪動機可議、手段惡劣、侵害法益重大」，因此改重判有期徒刑14年。

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