獨／18歲清寒女大生雙雙淪豬仔　阿公籌13萬6贖身詐團竟不放人

▲台中一名李姓女大生跟同學林女3月被騙去柬埔寨打工，5月底才跟家人求救，阿公匯款贖身還遭騙。（圖／家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名剛滿18歲、大學一年級李姓女大生，知道家境不好，今年3月跟同學林生看到打工訊息飛出國，結果被帶去柬埔寨至今，李生傳訊回台灣跟阿公求救，說詐團要求一人6萬8千元台幣，阿公2日匯了13萬6千元，不法集團卻說錢被「黑吃黑」，繼續要求匯款，家屬擔心女大生會被轉手賣掉，有生命危險。

李姓女大生媽媽有身心障礙，靠70多歲阿公扶養家中兩個小孫女，李姓女大生滿18歲後，考上大學夜間部，今年3月找到打工訊息，想要幫忙分擔家計，結果卻是落入詐團圈套，直接被帶出國，送進柬埔寨園區限制自由。

▲李護照上的入境資料，寫明3月14日進入柬埔寨。（圖／家屬提供）



李生拍下護照，上頭確實有柬埔寨入境資料，她今年3月14日入境柬埔寨，簽證只到4月13日，如今已經逾期將近2個月。

▲▼阿公在5月底收到孫女求救簡訊，2日籌了13萬6要贖回2名孩子自由身，卻又遭對方騙。（圖／民眾提供）



阿公拿著孫女照片不斷哭泣，女大生媽媽也不斷流淚，一想到女兒、孫女被困在柬埔寨已經3個多月，心痛不已。李母說，擔心女兒會有生命危險，希望能趕快把她救回來。

阿公說，孫女目前狀況還能夠傳訊息，拍下詐騙園區內情況，裡頭有男有女，但是住宿環境惡劣，平常就待在一間辦公室內，詐騙園區要求一人6萬8千元台幣才肯放人，2日匯出13萬6千元，結果對方卻說「錢被別人拿走了！」要求繼續匯款。

▲▼李生在柬埔寨詐騙園區內環境，相對幸運還能使用手機。（圖／家屬提供）



沙鹿區美仁里長陳建良說，據得知女學生在園區內被控制，但是沒有限制自由，才能夠傳訊，當初詐團說要轉成虛擬貨幣過去，結果說被幣商把錢吃掉，但恐怕就只是一種話術。

如今，70多歲阿公錢籌到又再度被騙光，也贖不回孫女自由身，也沒有辦法再籌措另一筆資金，只能盼望政府跟警方能出手幫忙，救回年紀輕輕的2名小女生。

清水警分局指出，李生與同學林生同行，5月底打電話跟阿公求救，家人才得知此事，昨日家屬完成報案、製作筆錄，警方已經依規定受理，並且通報外交部。