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一周賺幾千元！他喜遇貴人讚「找到夢幻兼職」　結果帳戶被鎖慘了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO以為自己遇到貴人。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我當時誤以為遇到貴人，超開心的。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，他日前在IG上，看到「Netflix影視字幕翻譯，薪資每週結算」的徵才廣告，自認外文不錯的他，馬上把握機會，也很快就被錄取，然而沒多久後，他卻被指控「誤會了某個操作指令，導致公司虧損」，而他也傻傻交出錢和帳戶，等到帳戶被警示鎖定，他才發現這是詐騙。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「網路求職遇投資陷阱，賠錢、丟帳戶更成了詐嫌」為標題分享詐騙案例，當事人先前在滑IG時，看到一則看似正派的徵才廣告，寫著「Netflix影視字幕翻譯，薪資每週結算」。由於他自認外文不錯，所以馬上點入裡面的連結，「畫面跳轉到了某個網站，填具個人資料後，便加了一位LINE暱稱『人事顧問』好友」。

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顧問詢問一些問題之後，就說原PO條件不錯，把他拉進「漢通投資股份有限公司」的群組。原PO當時心想，自己遇到了貴人，真的非常開心，而後「蔡彥鵬」組長則接手，帶他了解任務，「主要是透過一款APP『GlobalStoneX』進行投資操作。只要按照群組內主任下達的指令操作，每次操作完要填寫Google表單，每週就會有相對應的薪水入帳」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

當事人說，他按照指示操作一個禮拜後，帳戶果真多了幾千元薪資，「令我信心大增，天真的以為找到夢幻兼職」。隔沒多久，組長又說內部有個「專案測試模組」，可以用自己的錢操作，獲利會更高。原PO當下非常心動，馬上私訊了組長，並被拉進另個私密群組，「群裡一堆主任、研究總監、總監助理，每個人開口就是一堆投資術語，耐心的教導我如何創建電子錢包、把錢轉換成USDT以及入金操作」。

然而，這些人後來卻指控原PO誤會了某個操作指令，導致工作虧損，「要求我加碼投資本金來補償損失，甚至要我提供金融帳戶，我就這樣傻傻的交錢、交帳戶」。直到原PO的銀行帳戶忽然被警示鎖定，他才驚覺不對，在詢問警察後，得知自己根本遇上詐騙了，「回頭追問群組成員，已讀不回就算了，後來還將我踢出群組」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享3點防詐小撇步。

1、求職，請洽勞動部或人力銀行管道，才有保障。

2、求職，卻要下載投資APP、入錢，一定是詐騙。

3、別在不明網站提供個資，更不要拿帳戶給陌生人。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、 假廣告主在社群媒體上刊登假求才廣告吸引點擊，再加入假雇主LINE帳號。

2、 假雇主以優渥薪資吸引注意，再誘導下載假投資APP。

3、 假雇主指責操作失誤，要求加碼投資，甚至交付金融帳戶來補償損失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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