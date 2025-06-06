幼兒園同學生日「家長1暖舉」　一票人怕爆：都別送就好了

▲原PO超怕收到不安全的生日分享禮。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了分享孩子生日喜悅，有些家長會特別準備分享禮給班上同學，然而一名網友直言，很怕收到陸製廉價的玩具，更直言「不要送就好了，真的！」文章引發全場討論，「同意+1，到底為何要準備禮物給同學」、「孩子收過聖誕手環 ...在安親班就割到了」、「收過『狗屎糖』...食物也不要送」。

一名家長在Threads認真喊話，希望幼兒園媽媽們不要再網購「廉價陸製玩具」當生日分享禮了。就怕玩具有安全疑慮，原PO接著直言「其實就都不要送就好了，真的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，許多家長也直呼，「重點不是廉價不廉價，而是商品有沒有經過檢驗合格」、「最好的方法是不是可以由老師直接禁止所有家長都不要送？不然真的沒完沒了，做人真難啊」、「100個認同，討厭這種強迫中獎的情勒」、「對一些經濟有壓力的父母來說很困擾，但又怕孩子在學校被問怎麼沒禮」、「同意+1，到底為何要準備禮物給同學，搞得沒準備好像很沒禮貌」。

也有家長傻眼提到，「我兒子收過聖誕手環 ，薄薄的布裡面是超鋒利的尺，還沒回到家 ，在安親班就割到了...超級深的」、「網路很多東西根本沒有檢測，最近還有毒鞋子，真的不要亂買」、「小孩帶回來的東西，沒有品牌標籤、說明或簡體字...一律丟掉」、「收過『狗屎糖』...同意原PO，食物也不要送」、「還有娃娃機裡的娃娃也超恐怖，都沒有認證標章，裡面都不知道有什麼」、「遇過網紅團購主，自己團購一直強調成份多重要，結果小孩生日都買網路的精油防蚊去送同學，來源超級不明」。

若真的有心想送生日分享禮，過來人熱心分享，「有送過同學奇異果」、「我準備了簡單的小包包裝餅乾跟蘋果汁而已」、「我都準備一人一罐保久乳」、「送蘋果～健康可愛沒負擔」、「我送日本帶回來的泡澡球，大人小孩接受度都很高，也沒有食安問題」、「我是搭配拼圖、飛機餅乾、杯子蛋糕」、「送女兒愛的書給同學」、「我送永遠的乖乖桶」、「幫每位小朋友客製水晶防水姓名貼，實用也沒食安問題」。