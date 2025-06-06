守護暑假戲水安全　南消一大隊實兵操練水域救生技能

▲台南市消防局第一救災救護大隊6日在鹽水區親水公園，辦理水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防人員水域安全的救援能力，台南市消防局第一救災救護大隊6日在鹽水區親水公園，辦理水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練，藉此強化消防人員水上救生的能力，也讓消防人員加速熟悉水域救援的模式及作業，全面強化第一線人員的救援能力及提升救援速度。

此次訓練項目包含救生船艇操作、遙控式動力救生圈介紹、救生繩袋及拋繩槍救援，透過情境模擬熟悉各種水上救生器材及船艇之操作演練，以利減少災害發生後的搶救時間。水域救生訓練不僅旨在提高救援人員的個人技能，更重要的是通過模擬實戰情境，增強團隊的整體協作能力，確保在事故發生時能夠更有效率地進行救援行動，最大限度地保護人民的生命安全。

另外也編排「溺水與潛水急症緊急救護流程演練」課程，模擬現場為一名民眾於溪邊釣魚時突然肢體無力跌落水中並有嗆水情形，由救護人員立即與其同行友人將傷者拖拉上岸並評估傷勢後進行相關處置後，送往醫院搶救。

市長黃偉哲指出，透過實地模擬水域救援情境，使參訓人員熟悉船艇操作要領與應變流程，強化團隊間的協調與溝通默契，提升實際救援行動的效率與安全性。希望透過實兵演練，讓汛期來臨時，能發揮最強救援能力，做好各種應變措施，降低災害影響與精進救災專業。

消防局長李明峯也表示，隨著天氣漸熱，民眾水域活動頻繁，提醒民眾謹記救溺五步「叫叫伸拋划」；進行水域救援時要先確保自身安全，切勿輕易冒險，同時呼籲民眾戲水要選擇有救生員警戒之合法場所並隨時注意戲水人員狀況，避免憾事發生。