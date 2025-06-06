高雄名店出包！她喊糖醋魚給太少…店員竟從別人盤中夾來補

▲高雄名店「鄧師傅」出包，糖醋魚給太少…店員竟從別人盤中夾來補。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位民眾上網爆料指出，日前去高雄名店「鄧師傅功夫菜」，點了一盤糖醋魚要結帳，結果排後方的婦人卻向店員抱怨「她的糖醋魚數量比較多」，未料店員確認數量後稱「多給了」，竟然直接從原Po的餐盤夾走一片魚片補給對方。業者今坦承此事，並稱因檯面已經沒有糖醋魚可補才會這樣做。

高雄市衛生局今日接獲反映，指稱「鄧師傅功夫菜」疑將餐點回收後再提供給消費者，隨即派員稽查。業者還原當時情況指出，昨（5）日因有消費者等候結帳時，反映所點購的糖醋魚數量不均，並坦言因檯面已無該品項，員工才會從前一位消費者所點購相同餐點盤中，夾取一片魚片添補。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局前往「鄧師傅」稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對業者此舉，衛生局表示，雖消費者尚未碰觸或食用餐點，但自不同消費者餐盤中夾取行為，仍有食品污染疑慮，已責令業者即時改善，倘再查獲將依「食品安全衛生管理法」第8條暨第44條裁罰至少6萬元罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。另提醒民眾對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映。