被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

曾參選高雄市議員的政治工作者黃敬雅昨日在社群平台指出，國民黨立委柯志恩2019年時，被《鏡週刊》踢爆，用立法院的公務車跑選區、私人行程，甚至導致司機過勞，此外，黃敬雅直指，還一路用到高雄，公務車用得像Uber。對此，柯志恩今（6日）嚴正聲明，黃敬雅用虛假資訊胡亂拼湊，將對其提告。

監察委員近日接連爆出濫用公務車的事件，讓民代使用公務車的狀況成為輿論注目的焦點。政治工作者黃敬雅昨日在臉書貼出《鏡週刊》2019年的報導，痛批柯志恩也曾把公務車開成競選跑車，叫立法院的司機全程接送她拜廟、跑選區。

此外，黃敬雅直言，柯志恩把立法院的公務車用得像私人Uber，「還一路用到高雄」，司機工時超時、精神耗弱、壓力爆表，國民黨全黨雙標，全黨可恥，把濫用當慣例，還有臉去上政論節目罵別人。

針對黃敬雅的言論，柯志恩今日透過辦公室聲明，黃敬雅小姐在臉書以《鏡週刊》2019年12月1日之報導舊聞，穿鑿附會並散播謠言，與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所發表之惡意與不實公開言論，已嚴重侵害柯志恩委員個人名譽，今日下午向黃敬雅小姐提出妨害名譽及加重誹謗之告訴。

「柯志恩委員自就任本屆立委以來，在高雄行程皆是使用自己的私人車輛，負責接送的也都是柯委員本人所聘助理，另外柯委員於2019年的用車情形，也符合立院每月80小時的規定。」

柯志恩也強調，她從政以來一切清白，並虛心接受外界檢視，但網路上許多攻擊本人的文章與資訊都與事實不符，且有越來越變本加厲之情形，為捍衛本人個人與從政名譽之清白，本人決定不再姑息縱容。

柯志恩說，未來任何人與單位、組織，要對她問政提出質疑，非常歡迎，但請具體提出證據，她願意直球對決，接受挑戰，但若所散播資訊，有任何不實造假、惡意扭曲，絕不縱容，並在此公開立場，以正視聽。