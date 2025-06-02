誰該加打JN.1疫苗？林氏璧秒點名「1族群」：世界各國都建議打

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪巧藍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

國內新冠肺炎疫情升溫，前台大感染科醫師林氏璧先前呼籲，不用再過度緊張，反而要更了解「如何共存」新冠病毒。他近日則是發文，整理哪些人應該加打JN.1疫苗，點名一類人最好要打，「這些人世界各國還是建議要繼續打新冠疫苗，多半都是建議在每年冬天打針對最新流行變種株的新冠疫苗。」

「誰應該加打JN.1疫苗？」林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，防疫學會理事長王任賢日前表示，「我們經過3年疫情，已經有足夠免疫力，也打過很多疫苗，夠了！」認為疫苗追不上病毒變異速度，不必再追加。

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對此，林氏璧直呼這段發言很危險，「因為沒有說清楚是針對哪些人。『已經有足夠免疫力，夠了』的人，侷限在健康的成人，青少年和兒童。」他指出，打過疫苗和得過自然感染的人，身體確實有獲得防重症的長久免疫記憶力，「但65歲以上老人家，還有有慢性病，免疫系統有問題的族群，這樣的防重症記憶大約6個月以上就會開始消退。」

因此，世界各國還是建議這類人要繼續打新冠疫苗，多半都是建議在每年冬天打針對最新流行變種株的新冠疫苗。林氏璧以自家為例，「比方我們家一家五口吧，在後疫情時代，就只有我80歲的老媽媽每年底會安排她去打新冠疫苗。我們其他人都沒有繼續打了。」

他提醒，目前的新冠疫苗主打「防重症」，非「防感染」，「打不打完全看你是不是高風險族群」。他強調：「我完全沒有催促你去打疫苗的意思，政府提供選擇，每個人為自己的健康負責就是了。」

林氏璧也整理了WHO、CDC、英國、日本等各國對疫苗接種的建議重點：

WHO：從未接種過疫苗者、重症高風險族群（如老人、慢性病患者、免疫力低下者、醫護人員）建議接種；並建議每6至12個月追加1劑。

美國CDC：建議所有6個月以上民眾都應接種2024-2025年新疫苗，尤其是65歲以上高風險族群。

英國：75歲以上、免疫力較弱者，及住在長照機構者。

加拿大：65歲以上、長照機構住民、有潛在疾病及孕婦等。

日本：65歲以上及患有基礎疾病的60至64歲族群。