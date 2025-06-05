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2025南投意麵觀光嘉年華6／7登場　2000碗免費邀民眾自備餐具品嘗

▲午後天氣不穩定，南投意麵節活動仍吸引上千人品嘗美食。（圖／南投縣政府提供）

▲南投意麵節活動將於周末登場，圖為縣長許淑華去年為活動代言情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025南投意麵觀光嘉年華」即將於6月7日（六）登場，縣政府觀光處指出，本屆活動不但規模升級、內容豐富，現場更將免費提供2000碗南投意麵供民眾品嚐，希望打造全台最大的意麵品嚐盛宴。

觀光處表示，南投意麵一直是南投代表的特色美食之一，為推廣在地美食及觀光，本次活動以「初夏食光・意遊南投」為主題，結合美食文化主軸與觀光旅遊體驗，並結合產學合作、環境永續與在地產業行銷，也是連續三年與南投市公所合作辦理相關推廣活動。

▲午後天氣不穩定，南投意麵節活動仍吸引上千人品嘗美食。（圖／南投縣政府提供）

觀光處介紹，今年意麵嘉年華還有幾個特色：由南開科技大學餐飲管理系推出「經典意麵」與「涼麵風意麵」，呼應初夏時節的清爽感受；另邀請南投市知名在地業者擔綱，本著傳統古早味製作工法烹調製作，讓民眾能一次品嚐到多種風味的南投意麵。

▲南投意麵觀光嘉年華登場，推廣傳統及創意料理。（圖／南投縣政府、南投市公所提供）

而為因應永續及環保政策，本次活動也推出環保永續三大行動：千人嚐意麵部分鼓勵「自備餐具享好康」，民眾以自備餐具領餐，不但可享指定意麵區快速領餐優惠，並獲得加碼摸彩券1張（每人限領一次）；其次，現場也設置「資源回收換好禮」攤位，民眾可攜帶舊手機、廢電池、舊書籍等7大類別指定資源回收物，按指定兌換數量兌換宣導品，同時提供免費的「南投原生樹種苗木發放」。

「2025南投意麵觀光嘉年華」將於6月7日上午10時至下午2時，在南投縣農工商會展中心戶外廣場舉辦；觀光處表示，將持續透過活動來帶動暑假旅遊人氣。

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