台南世界海洋日宣導首場登場　用繪本播下品格與環保種子

▲台南市教育局配合世界海洋日宣導，省躬國小由說故事媽媽以《小海龜的逆襲》繪本帶領學童思考誠信與保育意涵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合世界海洋日，台南市教育局與政風處攜手辦理「誠信與海洋保育」系列宣導活動，首場宣導6日在南區省躬國小登場，由說故事媽媽團隊以繪本《小海龜的逆襲》為媒介，透過生動表演與情節鋪陳，引導學生從小認識誠信價值與海洋保育意義，讓法治與環境教育潛移默化融入校園日常。

台南市長黃偉哲表示，誠信是做人處世的根本，環境保護則是全民對地球的責任。台南作為一座與海共生的城市，學童更應從小培養守法與海洋友善的價值觀。市府樂見學校以故事為橋梁、用創意展現教育力，讓品格教育在孩子心中落地生根。

教育局長鄭新輝指出，教育不只是知識傳授，更重要的是價值引導。晨光時間的繪本教學，不僅提升閱讀與思辨力，更讓學生學會尊重、誠信與環境關懷。未來教育局將持續推動誠信與保育繪本活動，培育具備法治觀念與永續思維的下一代。

政風室主任鄭淑盈補充，省躬國小說故事媽媽發揮創意，自製磁鐵貼與海龜玩偶道具，搭配語調與肢體演出，讓故事更具臨場感。她強調，誠信不只是大人的事，孩子每天都會面臨選擇，像是誠實應試、不說謊、不作弊，透過故事內化價值，讓品格教育更貼近學生日常生活。

教育局表示，本次活動是「誠信與海洋保育教育」系列行動的起點，後續也將結合更多學校推廣繪本教學、辦理誠信講堂與環境體驗課程，持續深耕校園品格教育與海洋環境意識。