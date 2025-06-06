打造機器人製造大本營！台南釋104公頃土地　柳營、七股招標

▲台南市長黃偉哲出席智慧機器人產業聚落說明會，宣佈釋出104公頃土地，打造南方AI製造核心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央拍板「智慧機器人產業聚落」將落腳台南柳營，台南市政府6日於市政中心宣佈，將釋出約104公頃產業用地，供智慧機器人製造、研發與組裝產業進駐，並在柳營、六甲、沙崙、七股與麻豆等五地，構築完整製造鏈與測試場域。

市長黃偉哲強調，「台南準備好了」，將全力配閤中央政策、搶攻全球AI機器人商機，打造南部智慧製造核心聚落。

黃偉哲指出，智慧機器人是無法忽視的世界趨勢，台南已有完整產業底蘊，將加速橫向整合、打造從研發、測試、製造、到人才培育的全鏈聚落。市府盤點可立即使用的用地，包括柳營科技工業區一期1.1公頃、正在報編的三期土地52.62公頃，以及麻豆工業區、七股科工區與工研院六甲園區，總面積達104公頃，為產業進駐預作準備。

台南市經濟發展局說明，柳營科技工業區因鄰近國道三號與台一線，可快速串接南部高科技S廊帶，並與金屬加工、機械設備產業群聚的溪北地區形成優勢互補。目前麻豆與七股工業區已展開招商，柳營研發用地預計下半年辦理出租。七股科工區則於即日起啟動第五次土地招標，主打智慧製造、AI應用等產業，歡迎有意業者踴躍申購，預估整體聚落可創造405億元產值與逾5,000個就業機會。

市府未來也將籌組「機器人產業大聯盟」，串聯產官學研資源，舉辦研討會、招商會與合作簽署，推動更多技術交流與人才落地，實現台南「大南方創新重鎮」的發展藍圖。今日說明會包括市議員沈家鳳、沈震東，與立委林俊憲辦公室代表皆到場表達支持。