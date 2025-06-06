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花旗突宣布在華裁員3500人！　員工錯愕：被6/6起不用上班

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲花旗突然宣佈，在華裁員約3500人！離職補償金最高達「N+6」。（圖／Pexels）

記者任以芳／綜合報導

花旗宣佈，為了精簡上海和大連的全球技術解決中心，預計裁減約3500名技術人員。花旗日本、北亞及澳洲地區總裁龍明睿（Marc Luet）也表示，「將持續為在中國的本地及跨國企業客戶提供全方位的跨境金融服務。」花旗銀行（中國）有限公司（簡稱「花旗中國」）業務未受到此次人事調整影響。

陸媒《每日經濟新聞》報導，消息一出，花旗金融信息某員工指出，「通知很突然，自6月6日起不用再去辦公室了」。

據了解，裁員是全球技術與業務支持部門整合計劃的一部分，只要「優化」全球資源配置。主要針對花旗集團在華設立的全資子公司「花旗金融信息服務（中國）有限公司」（以下簡稱「花旗金融信息」）。該公司總部設於上海，在大連和廣州設有分支機構，此次調整涉及上海和大連兩地，廣州分公司則不受影響。

花旗金融信息是花旗集團在全球的重要技術支持樞紐，提供涵蓋軟件開發、測試、維護及後台運營在內的IT服務。公司成立於2002年，前身為「花旗軟件技術服務（上海）有限公司」，2012年併入花旗在華的其他兩家非銀行子公司，2014年更名為現名。

花旗計劃在2025年第四季度前完成上述裁員，並相應縮減上海和大連的辦公場所。這也是其全球辦公場地整合戰略的延續。此前，已在美國、印尼、菲律賓和波蘭等地實施類似的辦公空間壓縮措施，以應對員工數量的變化。

本次裁員，組織調整後，崗位將被取消，另一部分將遷移至其全球其他技術中心，以貼近具體業務與產品需求。留任員工將繼續支持花旗在中國與香港地區的業務發展。

花旗方面指出，此次調整是推動其技術和業務支持部門實現精簡化戰略的重要步驟，涵蓋了組織架構簡化、減少對外包人員依賴及軟件系統優化等內容，並已納入其2025年度財務規劃。」

「這是一項艱難但必要的決定。」花旗表示，公司已制定全面的人力支持計劃，包括高於市場平均水平的經濟補償方案若。2025年6月25日前簽署解除協議，將獲得「N+6」賠償金（N為員工服務年限乘以過去12個月月平均工資，無上限，加6部分基於2025年5月工資）；若在6月26日至7月16日簽署，則賠償為「N+3」；7月17日至9月19日期間簽署的則為「N+1」。

值得注意的是，花旗中國本地法人銀行--花旗銀行（中國）有限公司（簡稱「花旗中國」）回應稱，其業務未受到此次人事調整的波及，將繼續投資中國市場，服務在華的企業及機構客戶。

花旗日本、北亞及澳洲地區總裁龍明睿（Marc Luet）表示，「中國是花旗全球網路的重要組成部分，擁有123年深厚業務根基。我們將持續為在中國的本地及跨國企業客戶提供全方位的跨境金融服務。」

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