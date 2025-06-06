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超越日韓！陸苦追30年「逆襲」　穩坐全球造船王訂單排到2029年

▲▼ 造船、中國 。（圖／翻攝 玉淵潭天）

▲ 中國造船業發展至今，新接全球訂單量掌握74.7%。（圖／翻攝 玉淵潭天）

記者任以芳／綜合報導

中國造船業發展至今，新接全球訂單量掌握74.7%，等於全世界一半以上造船來自中國，每3艘大型貨輪就有1艘是「中國製造」，目前新訂單已經排到2029年。大陸官媒《央視》新媒體平台「玉淵潭天」特地拆解一艘造價10億人民幣的集箱裝貨船，其中「EH47止裂鋼」屬於中國專利技術，也是被西方卡脖子後自主研發的一種鋼材。

回顧20世紀60年代，日本以高效生產和技術革新，終結歐美長達百年的造船霸權，市場份額一度高達50%。80年代，韓國和中國開始嶄露頭角，全球造船業進入東亞「三國殺」時代。2000年，韓國以40%的市場份額正式超越日本，登頂全球第一，中國當時僅佔4%的訂單量，地處邊緣。

2010年成為中國造船業的關鍵節點，首次超過韓國，躋身全球頂級行列，接下來十年間，中韓相互競爭，在訂單量、技術水平和市場份額上展開競爭。直到2021年，中國造船業開始真正拉開與韓國的差距。

根據中國船舶工業行業協會（CANSI）數據，大陸造船業持續15年主導全球市場，其中造船完工量占比55.7%、新接訂單量占比 74.1%、手持訂單量占比 63.1%。其中，新接訂單量作為造船業未來發展的風向標，2024年前三季度，中國連續7個月佔據榜首，韓國在2個月領先。7月，韓國拿下40%的訂單，短暫反超；但9月，中國拿下90%的市場份額。

漫長競爭過程，中韓也各自研發造船技術與專利。大陸官媒《央視》新媒體平台「玉淵潭天」特地拆解一艘造價10億人民幣的集箱裝貨船（換算台幣42億上下），說明中國造船領先的原因，以及如何突破被西方卡脖子的困難。

「玉淵潭天」介紹，中國造第一艘集裝箱船比世界晚了三十多年，十多年後技術引進逆襲為「遙遙領先」，其中集裝箱船在遠洋貨物運輸中扮演著至關重要的角色，全球每年有40%左右的造船訂單都是集裝箱船。

因此，懂得設計建造超大型集裝箱船代表一個國家的船舶設計、配套、建造能力，目前具備超大型集裝箱船建造能力且佔據主要市場份額的是中國、韓國和日本。

▲▼ 造船、中國 。（圖／翻攝 玉淵潭天）

▲中國自己研發「EH47止裂鋼」。（圖／翻攝 玉淵潭天）

世界各國為了盡可能多地裝載集裝箱，超大型集裝箱船的貨艙開口幾乎是小型集裝箱船的兩倍，開口大了，船在斜浪中航行時，必須解決船的扭矩，需要「抗扭箱」來應對風浪帶來的扭轉變形，中國自己研發「EH47止裂鋼」解決這項問題。

「玉淵潭天」文章也指出，「這是當時被西方『卡脖子』的情況下，突破重重技術封鎖研制出來。將國產止裂鋼是否滿足標準的技術決定權牢牢掌握在自己手中。」

正當全世界強調加速節能減碳、綠色環保同時，中國製造的的集裝箱船擁有一顆獨一無二的「綠色心臟」，裝載著中國自主研發的知識產權的、全球最大功率的雙燃料動力主機。

全球加速綠色低碳轉型的大趨勢下，節能環保船舶成為一種新的需求。中國緊抓先機，優化船舶動力裝置，使用綠色新燃料，靠綠色船舶的新賽道搶佔了下一輪主流市場，拿下了全球70%的綠色船舶訂單。

現代超大型集裝箱船，大多採用預舾裝技術，其涉及結構、機械、電力、通信和水聲等300多個專業，是最繁雜且最易出錯的工序。「中國的智能化建造技術規劃好了船體各部分對舾裝件的需求，甚至還細化到每一根管子、電纜的走位。」

中國造船之所以領先，關鍵還有上中下產業鏈一條龍支持，舉例超大型集裝箱船還帶動周邊產業發展，缺少零件時，僅需半小時，就能實現配套。在長三角，半徑200公里內聚集了上千家造船廠和配套企業。

一艘20萬噸貨船單趟歐洲航線可淨賺300萬美元，通過「船+港+金融」的生態系統，中國從鋼鐵製造到智能航線，以及綠色船舶和工業生態輸出走出自己一條特色鋼鐵之路。

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