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川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲馬斯克與川普鬧翻的消息登上各大主流國際媒體版面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普和億萬富翁馬斯克決裂鬧翻引發關注，消息登上各大主流國際媒體版面，紐時披露，其實馬斯克與川普兩人手中都有強大手段能夠讓風波持續下去，可能帶來深遠影響。不過白宮幕僚指出，已經安排川普6日與馬斯克通話，避免衝突升級。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普5日在社群媒體上與馬斯克隔空爭論一天，同日接受Politico採訪時被問及兩人鬧翻一事時稱，「喔，沒關係。一切進展得非常順利，從未如此好過」，接著大讚自身支持率「數字高得驚人，這是我歷來最高的民調數字」。

報導提到，白宮幕僚努力說服緩和對馬斯克的公開批評避免事態升級之後，已經安排兩人6日進行通話。白宮知情人士透露，多名幕僚建議川普應該把重點放在法案上，並讓法案在參院獲得通過，並非把力氣花在與馬斯克的衝突之上。

馬斯克與川普之間的激烈交鋒，就連川普重量級支持者、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）等人都紛紛出面緩解緊張氣氛。艾克曼在社群平台X上發文提到，「我支持川普和馬斯克，他們應該要為了我們偉大國家的利益言歸於好」。馬斯克對此回應稱，「你說得沒錯」。

紐約時報以「馬斯克與川普互相傷害的8種方式」為題，刊出這兩名世界上最有權勢者握有的手段，且雙方都有能力讓這場風波持續下去，甚至可能產生深遠影響。

馬斯克的手段：

1.金錢
馬斯克先前砸下超過2.5億美元替川普助選，如今也能動用數十億美元來對付川普，資助反對共和黨的競選活動。

2.社群媒體
馬斯克5日下午在社群平台X拋出問題，稱「是否該是時候在美國成立真正代表80%中間選民的新政黨」，獲得超過80%網友的支持。此外，馬斯克在回應「川普應該被彈劾」的貼文時，回答「是的」。

3.把川普拖入爭議
馬斯克可能宣稱掌握內幕，給川普製造麻煩。就在5日，馬斯克在沒有提供證據的狀態下宣稱，川普政府在公布「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件方面出現拖延，就是因為當中出現川普的名字。

4.利用企業讓川普政府添麻煩
SpaceX乘龍號太空船負責運送美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人與補給往返國際太空站。在兩人撕破臉之後，馬斯克稱，他將立即停用SpaceX乘龍號太空船。

川普的手段：

1.取消與馬斯克的合約
川普透過自家社群平台Truth Social發文指出，終止政府與馬斯克旗下多間企業的合約，包括SpaceX以及特斯拉，將是節省預算資金最簡單的方法。

2.調查馬斯克
川普盟友班農（Stephen K. Bannon）5日呼籲對馬斯克的移民身份展開正式調查，「我堅信他是一名非法移民，應該被驅逐出境」。班農也稱，要調查馬斯克吸毒、試圖取得中國相關軍事計畫機密資訊的部分。

3.撤銷安全許可
班農主張，在調查馬斯克期間應該暫停馬斯克的最高機密許可。但川普也可以完全撤銷馬斯克的許可，這項許可是SpaceX與NASA政府合約的一部分，但若完全撤銷，將使馬斯克難以繼續與政府合作。

4.動用總統權力
川普手中握有巨大權力，可以簽署行政命令懲罰政治對手，也能指示司法部門等機構啟動調查。川普也可以喊停馬斯克某些項目，例如政府效率部等。

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