馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

▲特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昔日關係密切，如今卻因「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）正式撕破臉，馬斯克更在社群平台公開批評川普，「如果沒有我，川普早就輸了大選，共和黨也不可能掌控國會」。對此，前立委邱毅今（6日）盤點「兩人關係出現3次裂痕」直言，冰凍三尺非一日之寒，其實早有跡可尋，完全可以被預期，明年馬斯克極可能改挺民主黨，預期共和黨將守不住參眾兩院，川普可要變成跛腳總統，甚至還可能被彈劾。

邱毅表示，第一次裂痕是，馬斯克擔任白宮政府效率部負責人。馬斯克當時是懷抱理想而來，想幫川普解決財政赤字，減輕債務壓力，不過，馬斯克後來逐漸發現，川普只是利用他剷除異己，讓他做對付深層政府的馬前卒。

邱毅表示，馬斯克在那次白宮內閣會議上，就和盧比奧為裁員問題吵了起來，川普表面上做和事佬，但聰明的馬斯克，已看出川普的心思和盧比奧一樣，是站在盧比奧一邊。

邱毅指出，第二次裂痕是，川普把關稅拿來做為武器，向世界各國開戰。馬斯克是信仰自由貿易的，相信比較利益，全球分工，才能使美國偉大，所以馬斯克不可能接受川普築起關稅壁壘，要逼各國就範，甚至要各國把貿易利益吐出來。

邱毅認為，依照馬斯克的思維邏輯，關稅只會破壞市場機制，迫使各國與美國貿易脫鈎，因此，馬斯克很難容忍川普的倒行逆施，原以為川普真當他是朋友，會聽勸諌忠言，但馬斯克很失望的發現，川普根本聽不進任何忠言，最後，馬斯克在X平台，放出想掛冠求去的念頭，但川普也並沒有留他。

接著，邱毅提到，第三個裂痕是，川普提出號稱「大而美的減稅方案」。這套「劫貧濟富」的方案，會大幅增加財政赤字，造成美國財政破產，而且使美國的貧富差距更大，社會矛盾更深。

邱毅指出，里根當年的減稅是提供企業和勞工誘因，所以才叫「供給面經濟學」。但川普的減稅是好大喜功，足以毀掉美國，更別談什麼使美國偉大的「美國夢」，因此，馬斯克忍不住批評，這時眾議院議長強生和參議院共和黨領袖約翰圖恩，竟一擁而上狠批他。

邱毅再指，面對這種情勢，馬斯克只能選擇離去。但馬斯克按捺不住憤怒情緒，呼籲明年中期選舉，要把這些不入流，禍國殃民的議員淘汰掉，指的議員自然是服膺川普的共和黨議員。

最後，邱毅強調，看來馬斯克和川普真撕破臉，分手了，明年馬斯克極可能改挺民主黨，成為民主黨的一大助力，預期共和黨大概守不住參眾兩院，若真是如此，川普可要變成跛腳總統，甚至還可能被彈劾。