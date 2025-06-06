名額僅160人中籤率4%　台中「小小警察體驗營」今起10天報名

▲▼台中市警察局「小小警察體驗營」今起10天報名，名額160人，中籤率%。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局「小小警察體驗營」又來了，去年吸引5千多名小朋友報名，幾乎秒殺，中籤率僅4%，今年活動在7月12日，名額160人，報名時間從6日起至15日零點止，16日公布抽籤中獎名單，歡迎5至8歲幸運的小小警察一起出任務。

警察局今年再次舉辦最受家長及小朋友歡迎的「小小警察體驗營！」小朋友不僅可穿上帥氣的小小警察制服，體驗執行各項警察的任務，更有難得一見霹靂小組的攻堅演練及警犬隊精彩緝毒表演，藉由活動讓小朋友輕鬆學習自我人身安全保護、犯罪預防及交通安全等知識，絕對是今夏最佳寓教於樂的活動！

活動訂於7月12日（星期六）上、下午各舉辦1梯次，每梯次名額80人，任務闖關分5個關卡，分別為「霹靂特警急先鋒」、「鑑識破案小神探」、「身體隱私紅綠燈」、「汪汪隊反毒我最行」及「小小交警重機通」，闖關成功還會頒發學習證書及多項禮物送給小朋友們喔！

警方表示，報名方式請至「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁或官網查詢。提醒家長們，讓小朋友玩樂同時又能學習新知識，準備好相機，拍下超萌的小小警察，留下童年最美好的回憶。