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嘉縣小小警察體驗營　警械警槍還有超萌警車

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▲▼ 小小警察抵嘉啦~超萌小神探GO！GO！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣小小警察體驗營。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假期間許多家長都在思考要帶小朋友去哪裡遊玩，為教導小朋友認識警察工作，嘉義縣警察局今年暑假「青春專案」期間，首度舉辦「小小警察體驗營活動」近千人報名，僅120人中籤。縣長翁章梁出席活動時表示，嘉義縣治安平穩、交通順暢，特別要感謝所有警察同仁辛苦的付出。今天警察局很用心舉辦這次的活動，讓小朋友體驗各項警察工作，是非常具有教育意義。

▲▼ 小小警察抵嘉啦~超萌小神探GO！GO！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲小小警察警服上身還有小小警車，樣子超萌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 小小警察抵嘉啦~超萌小神探GO！GO！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲現場警械講解。（圖／記者翁伊森翻攝）

體驗營活動計有4梯次，小朋友穿上帥氣的「迷你版」新式警察制服，化身為超萌小神探，翁縣長也到場和小朋友一同體驗騎乘哈雷小重機、BB彈射擊及指紋鑑識實作課程，以寓教於樂及有獎問答方式，讓小朋友輕鬆學習自我保護及預防被害的方法，建立正確守法觀念。

▲▼ 小小警察抵嘉啦~超萌小神探GO！GO！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

闖關活動包括「交通安全」、「指紋鑑識」、「犯罪預防」等各項活動，很多家長全家總動員陪同小朋友全程參與，共同體驗「反毒」、「打詐」及「自我保護」等宣導遊戲，現場反應熱烈，讓每個人都留下美好的回憶及珍貴的經驗。

▲▼ 小小警察抵嘉啦~超萌小神探GO！GO！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局局長廖宗山於闖關完成後頒發學習證書並表示：過往父母常灌輸小朋友「再不乖，就叫警察來抓你」的觀念，希望本次活動，能讓小朋友翻轉印象，親近並體會警察工作辛勞，碰到壞人懂得保護自己、尋求協助，也希望小朋友們都有個安全、幸福、快樂的童年。

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