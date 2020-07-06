小小警察體驗營六梯次120名全程免費　設籍嘉義縣小一、二生可參加

▲嘉縣舉辦小小警察體驗營（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局於109年暑期青春專案期間，藉由「小小警察體驗營」活動模擬警察職業體驗，透過警察職業角色扮演和模擬工作情境，讓孩子「玩中學」、「做中學」，輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，以維護其身心健全發展，並深植警察正義形象。

▲小小警察體驗營，用創意的方式讓參與活動親子們，瞭解警察工作日常，拉近警察與民眾距離。（圖／記者翁伊森翻攝）

本活動參加對象為限設籍嘉義縣，就讀國小一、二年級之兒童(民國101年9月2日至103年9月1日出生)。參加 人數分4梯次，每梯次30人，合計120人。活動時間分別為109年8月15、16、22、23日上午8時至12時。

報名時間自7月6日8時起至7月21日24時止。報名方式：須至「嘉義縣警察局」臉書粉絲專頁報名。該局並公開抽籤選出獲選民眾(每梯次正取30人、備取10人)，且立即於粉絲專頁公布獲選名單。

▲小小警察體驗活動。（圖／翁伊森翻攝）

本次活動設立6個闖關關卡，分別「交安小騎士」、「特警小霹靂」、「鑑識小柯南」、「打詐小刑警」、「反毒小尖兵」及「防暴小天使」；活動全程免費，且參加兒童均有保險。於全程活動體驗完成，頒發學童學習證書1份。本活動聯絡電話：05-3625432 陳彥竹、05-3621596 黃顯堂。

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