型男醫師脫掉白袍「6塊肌、人魚線」大放送！養眼畫面千網狂讚

▲蕭捷健醫師脫下白袍展現好身材。（圖／翻攝自蕭捷健醫師FB）



記者施怡妏／綜合報導

減重醫師蕭捷健平常給人的印象斯文又帥氣，沒想到脫下醫師袍後，居然有結實的六塊肌和人魚線，他透露自己將在6月底出書，並分享新書封面照，大秀冰塊肌的養眼畫面，完美身材讓網友們驚呼「穿衣好瘦，脫衣有肉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭捷健醫師在粉專發文，新書將在6月底正式上市，分享3張不同風格的封面照。第一張照片，他胸前掛著聽診器，敞開醫師袍，展現出精瘦且結實的肌肉線，第二張則是直接裸露上半身，清晰的六塊肌和人魚線一目了然，第三張則是穿著醫師袍，展現專業的模樣，「大家比較喜歡哪一個新書封面人像呢？」

蕭捷健醫師也幽默地提醒大家，這本書賣的「不是身材」，而是他數年來鑽研的「維持體態的專業」。他強調，「有腹肌，只是把臨床證據穿在身上，有白袍，更要把科學寫進書裡」，用科學配方+生活策略，讓吃飯也能瘦身成為日常，而他的精實身材就是最佳證明，「不要再看到白飯就像看到鬼了」。

性感肌肉照曝光，超過千名網友按讚，「那些衣服很礙事」、「恭喜蕭醫師！三張都很適合」、「封面要第一張比較有賣點，如果是用第三張，第一張要放到裡面第一頁打開的驚喜。第二張可以放在封底」、「雙封面不好嗎」、「第一張，有白袍有肌肉」、「我要only fans版本的」、「有腹肌的封面才買單」、「很喜歡講台語戴眼鏡的樣子」。