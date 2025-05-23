1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

▲泡麵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

有研究結果顯示，餅乾、泡麵等超加工食品吃太多會提高認知能力衰退風險，幼童若太常吃，智商還會比同儕低。

減重醫師蕭捷健在臉書專頁分享，超加工食品的出現最初是為了延長保存期限與提升營養價值，但如今大量使用果糖、棕櫚油以及化學添加劑，導致其成分偏向低蛋白、高糖、高油，對健康造成不良影響。

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蕭捷健提到，《JAMA Neurology》一項長達8年的追蹤研究顯示，每天超過20%熱量來自超加工食品的成人，其認知能力衰退速度比低攝取者快28%。此外，英國的一項研究也指出，從3歲開始以超加工食品為主食的兒童，到8歲時平均智商比同齡孩子低。

▲餅乾示意圖。（圖／示意圖／達志影像）

他進一步解釋，科學家已發現三條可能損害大腦的機制，包括慢性低度發炎、腸腦軸失衡，以及微塑膠穿腦現象：

1、慢性低度發炎

超加工食品中的精製糖、飽和脂肪及人工添加物會刺激腸道通透性，導致內毒素進入血流，引發全身性發炎反應。

2、腸腦軸失衡

長期攝取超加工食品可能導致腸道菌相的多樣性下降，短鏈脂肪酸減少，進一步影響突觸可塑性與多巴胺路徑。

3、微塑膠入侵

超加工食品及其包裝材料中的微塑膠能穿越血腦障壁，與發炎及氧化壓力共同作用，對大腦健康造成傷害。

蕭捷健建議，與其僅僅減少零食攝取，不如學會辨識食品的加工級別。他指出，超加工食品屬於第4級食品，應將其攝取量控制在一天不超過一手掌大小，並避免選擇配料表中含有高果糖糖漿或奶精的產品。若持續食用餅乾、蛋糕等食品，不僅容易引發慢性發炎，也將使減重變得困難。