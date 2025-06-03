超商消暑涼感濕巾、防曬「買1送1」　清爽鮮食新品一次看

▲7-ELEVEN 響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」，集結超過百項商品規劃長期優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」，在全台7100家門市集結冰品、茶飲、鮮食、涼感日用品等，超過百項規劃長期優惠，包括極凍濕紙巾、蓬鬆乾洗髮、防曬噴霧等「買1送1、第二件5折到6折」；同步也推出多款清爽系鮮食新品，涼麵、蔬菜捲餅等。

▲7-11即日起至6月24日「冰品抽抽樂」，最低「任2支0元起」。（圖／業者提供）

●冰品抽抽樂

7-11觀察，近年高溫每破30度，帶動入店消費購買冰飲、冰品人次增加2成，民眾最愛抗暑三寶包括冷飲、瓶裝水、手搖飲，相關類別銷售明顯成長逾1成。即日起至6月24日推出「冰品抽抽樂」，最低「任2支0元起」，結合超商獨有現做冰品思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋等，消暑也能省荷包。

▲涼感濕紙巾「買1送1」起。（圖／業者提供）

●涼感日用品「買1送1」起

針對夏日外出防曬需求，7-11 於門市日用品專區，集結防曬雨具、口罩、個人紙類用品、防曬噴霧等多款商品，即日起至6月24日推出優惠，包含隨身包衛生紙、絲花無酒精除菌99%濕巾20片、舒潔濕式面紙10抽濕巾、極凍濕紙巾、KAFEN蓬鬆乾洗髮霧等「買1送1起」，涼感衣褲則有「任選第2件5折」好康。

即日起至7月22日，涼感降溫用品還有GATSBY濕巾、防曬噴霧等，也有「第2件6折」優惠；同步推薦消暑神器「酷比涼二合一清新薄荷精油棒」，可滴於口罩使用，降高溫醒腦，限時加50元多1件。

▲7-11 推出一系列清爽鮮食。（圖／業者提供）

●清爽系鮮食

而因應外食族夏天胃口改變，7-11 推出一系列「降溫生力軍」清爽鮮食，包含涼麵、壽司、御飯糰等，並開發多款時蔬沙拉餐、蔬菜捲餅。

除了極饗品牌中式經典涼麵，異國風的涼麵也備受消費者青睞，新品「北海道蕎麥風味沾麵」及「21Plus莎莎醬繽紛雞肉冷義麵」，6月24日前搭配CITY TEA現萃茶純茶、黑松茶花焙香麥茶等指定飲品，現省10元。

▼7-ELEVEN清爽鮮食搭配飲料省10元。（圖／業者提供）

現做「CITY系列冰飲」同步加入抗高溫調適陣線，看準夏季「特大杯冰咖啡」需求旺，CITY CAFE推薦「特大杯冰濃萃系列」、「特大杯冰厚乳拿鐵」以及夏季常勝軍「西西里風檸檬氣泡咖啡」。

而CITY TEA水果冰沙楊枝甘露與懷舊鳳梨冰沙，打造24小時冰菓室，6月6日至6月8日期間，冰沙全系列享「2杯100元」優惠。

★全家X哈根達斯冰飲

全家便利商店「Let’s Tea」近來聯名哈根達斯「Häagen-Dazs」，推出「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」兩款仙女紅茶飲品，直接將「整支脆皮雪糕」加入仙女紅茶，超狂吃法十分吸睛。

▲全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。（圖／業者提供）



「蜜桃果漾仙女紅」主打蜜桃與覆盆子的柔和甜感，以Häagen-Dazs「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」，搭配經典仙女紅茶，風味溫潤清爽，是女性消費者最愛的果香系首選。

「芒果果漾仙女紅」則以Häagen-Dazs「芒果百香果脆皮雪糕」為風味，濃郁芒果融合百香果的熱帶香氣，帶來更突出的果香衝擊，尤其適合喜愛濃郁系飲品的消費者。

兩款飲品（仙女紅茶+雪糕）單杯組合售價109元，即日起買還送限量獨家聯名「保冷提袋」1個。

▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯，將整支雪糕加入仙女紅茶。（圖／業者提供）

