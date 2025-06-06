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Sony WH-1000XM6海風號體驗會！　超強大降噪、極沈浸音樂表現

記者蘇晟彥／台北報導

SONY 睽違三年推出旗艦無線降噪耳機「WH-1000XM6」，搭載高解析降噪處理器QN3、12個麥克風及獨家處理器V2，同時結合專屬App，將可以開啟「Speak to Chat」（快速聊天）模式，自動偵測說話聲量不再需要頻繁地拿下、調整耳機音量，而 6 日SONY也舉辦體驗會，搭乘海風號讓媒體體驗在運行時不被火車轟隆聲響干擾，享受降噪及沈浸音色體驗。

▼SONY-WH-1000XM6將在 10 日正式上市。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ sony 。（圖／記者蘇晟彥攝）

與許多耳機使用方式一樣，Sony WH-1000XM6 可以透過專屬App「Sound Connect」可以進行連接設定，在App則有多種環境聲音控制選項（彈性音效控制）可以調整，包含降噪模式、環境聲音模式，還有預設調整好的標準、影院模式等等，可以依照自身喜好進行音質的設定。此外，本次也提供等化器個人偏好音場的設定，不管是打遊戲、聽音樂等情境都能輕鬆應付。

本次體驗從南港出發，將在海風號上體驗Sony WH-1000XM6主打的降噪功能，由於在火車上會有非常劇烈的運行聲，但在戴上耳機後，可以感覺到這次在舒適度的調整上有特別加強，側邊的柔軟貼合皮革能夠很完美的包覆住雙耳，戴起來不會覺得摩擦感很強，兩側的靜音關節也可以依照每個人的頭形伸長、縮短，自己找到最舒服的聆聽環境。但今天在體驗環節，由於室外溫度達到31度左右，再加上台灣天氣本來就悶熱，且耳機為了達到完美降噪必須將耳朵整個包覆，還是會覺得有點悶熱的感覺。

此外，這次新增了一個可自由開關的「Speak to Chat」功能，耳機可以偵測使用者的聲音，當偵測到的時候將會停止音樂，自動導入環境聲音，就代表可以聽到周圍的人聲音，無需再拿下耳機就可以進行對話，但這個環境音的啟動大約需要1-2秒的時間，整體來說大幅增加使用的便利度。

在大家在意的音樂表現上，必須說因為耳機的包覆感很強，所以不管是低音、高音的歌曲，細節都滿滿，實際聽Hi-Fi音樂可以聽到一些很細節的表現，再加上可以自行調整等化器，必須老實說沈浸感真的非常夠。

▲▼ SONY▲▼ SONY

▼耳機整體包覆感很強、戴起來不會不舒服，但台灣夏天真的太悶，還是會有微微的悶熱感出現。

▲▼ SONY WH1000XM6,耳機,無線耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Sony 全新 WH-1000XM6 配備全新高解析降噪處理器 QN3、整合處理器 V2 和升級的 12 個麥克風。結合應用程式針對需求開啟各種自動音效控制模式，享受智慧聆聽體驗。WH-1000XM6 採用全新跨代研發的高解析降噪處理器 QN3，具備比前一代 QN 運算能力，加上自 8 個升級至 12 個的最佳化麥克風配置，針對日常配戴校最佳品質。例如旅行中能精準偵測火車運行中機械碰撞的干擾噪音、或針對外在帽子等條件變因，即時校正帶來顯著提升的降噪效果和音質表現。此外，搭載獨家整合處理器 V2，可實現更快速且低延遲的噪訊處理，提供在不同環境都不受影響的聆聽體驗。

透過 Sony | Sound Connect 應用程式開啟彈性音效控制，即可依個人需求自動流暢切換行走中、搭乘交通工具的降噪／環境音程度，提供智慧聆聽體驗。另外也首次配備「自動環境音模式」，能主動偵測周遭環境並抑制高於水平的噪音。此外，WH-1000XM6 採用 30mm 碳纖維複合材質的驅動單體，搭配特製骨架最佳化內部氣流，傳遞更平順的高音表現。第六代 1000X 系列耳罩式耳機採用 30mm 碳纖維複合材質的驅動單體，柔軟的邊緣和堅韌的圓頂能有效強化聲音細節。此外，透過開發專屬音圈骨架最佳化內部氣流，能改善高頻提供寬廣的自然清晰音質。

▼本次共推出黑、鉑金銀及深夜藍三色。

▲▼ SONY WH1000XM6,耳機,無線耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼耳機可透過關節進行折疊，放在收納盒就能好好保護機身、帶出門。

▲▼ SONY WH1000XM6,耳機,無線耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

 ▲▼ sony 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ sony 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Sony WH-1000XM6 無線降噪耳罩式耳機即將於6/10在台上市，共有黑色、鉑金銀及深夜藍三色，建議售價NT$13,900元。

項目 說明
耳機類型 封閉式、動態
驅動單體 30 mm
頻率響應 4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)
DSEE Extreme
數位降噪技術
彈性音效控制
Speak to Chat (快速說話模式)
穿戴偵測 有 (脫下耳機自動暫停音樂，戴上繼續播放)
環境音控制 透過 APP 控制環境音表現
麥克風 內建12組麥克風
Bluetooth® 5.3版 Bluetooth 規格
有效範圍 10m
支援的音訊格式 SBC、AAC、LDAC、LC3
Android / iOS 支援 Sony | Sound Connect
電池續航力 最長 30 小時 (降噪功能開啟)，最長 40 小時 (降噪功能關閉)
充電時間 約3.5小時
電池充電方式 USB Type-C 充電
重量 約 254 g
顏色 黑色、鉑金銀、深夜藍
© 2025 WH-1000XM6 規格頁面
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