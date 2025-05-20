Sony穿戴式調溫裝置REON POCKET等5年登台　超高效降溫夏天必收

記者蘇晟彥／台北報導

Sony穿戴式裝置家族成員「Sony REON POCKET」從2020年上市後，終於首度在台灣登場，今年將由已經推出的REON POCKET 5 及 全球同步上市的 REON POCKET PRO打頭陣，將在不同季節、使用環境，替身體帶來清涼觸感，產品預計在21日正式上市，價格分別為4,490元 及 6,990元。

▼Sony REON POCKET將正式在台灣上市（左為REON POCKET PRO，右為REON POCKET 5）。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼Sony REON POCKET系列藉由機器上不鏽鋼片接觸頸後肌膚調節溫度。



Sony旗下專門負責「熱能設計感測技術、開發個人化溫度調節產品」的 THERMO TECHNOLOGY INC. 在2020年推出穿戴式智能冷暖調溫裝置套組REON POCKET系列，目前僅在日本、英國、香港、新加坡及泰國上市，台灣消費者等待許久，確定將在21日能夠買到。對此，該系列藉由機器上不鏽鋼片接觸頸後肌膚，去調節身體溫度，頸後這塊是血管最集中的部分，集中冷卻加熱會比較有效率地帶來溫度調節的體驗。

對此，Sony 20日舉辦產品體驗會，宣布REON POCKET 5和高階款REON POCKET PRO 21日將正式在台灣上市，其中高階款PRO僅能從SONY直營店購買。而針對兩種不同機型，官方也指出，REON POCKET 5屬於入門機型，相較於PRO來說體積比較小，同時有兩種針對不同衣型的排氣口護蓋，適合比較希望它「隱形」的族群；而PRO 則擁有兩倍的效能以及降噪，但體積稍大，而頸圈的部分都有進行特殊材質設計，可以微微調整服貼度。

此外，官方也指出，許多消費者會期待它是一台「移動空調」，但正確來說是一台偏向「溫度調節」的穿戴式機器，因此建議在移動的空檔中使用，大約30分鐘讓身體整個涼下來後，就可以待機，等到下一個循環、覺得熱起來後再開啟，不建議在戶外時間全程使用。

▼REON POCKET 5 體積較小，放在頸後比較看不到。

▼REON POCKET 5 穿戴時可以更換護蓋，依據衣型調整，在外型上會比較沒有那麼突出。

▼REON POCKET PRO 機身較大，但就算正裝也僅會看到上源的部分。

REON POCKET 5

搭載相較前代機種更優化並加大的熱電模組，可實現高達約1.5倍的散熱效率 與1.8倍的使用時間 ，實測於35⁰C室溫環境靜置5分鐘後，身體表面溫度可降至23⁰C ，對於需要在炎熱氣候走動的通勤族或業務而言，可協助其進入捷運、公車或辦公室等室內空間後，能更快速調節舒適的體感溫度；此外，透過進一步改良內部散熱風扇的扇葉形狀，大幅降低了約80%裝置運轉噪音 ，更適合在商務場所中使用。

REON POCKET PRO

REON POCKET PRO為全系列中首次安裝雙獨立冷暖溫控模組的高階款機型，兩塊熱電模組會交替以不同強度運行來保持冷卻，再加上比前代擴大約2倍 的接觸面積，使其冷卻性能更加優異 ；機身搭載全新研發的高氣流散熱風扇不僅能更有效散熱 、維持強勁的冷卻效果，同時也能降低約50% 的運轉噪音 ，提供更安靜的使用體驗；此外，主機新增多個感測器並搭配獨家演算法，可更精準地藉由偵測機身冷卻／加熱區域的狀態和使用者配戴或移除等動作，自動開啟/暫停冷卻或加熱功能。

此外，REON POCKET 5和REON POCKET PRO 將搭配裝置套組中的REON POCKET TAG和專屬應用程式，即可使用最新改良的智慧冷卻/加熱模式(SMART COOL⇔WARM MODE) ，透過偵測使用者衣服內部、周遭溫度或所在環境之變化，自動切換為冷卻/加熱模式，使用者不須手動操作，即可感受到適宜的溫度調節。