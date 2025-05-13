Sony旗艦新機Xperia 1 VII登場　中華電信獨賣頂規4.5萬

記者蘇晟彥／台北報導

Sony 13日正式發表年度旗艦手機 Xperia 1 VII，搭載升級版三鏡頭模組、6.5吋19.5:9比例螢幕與120Hz 可變更新率及 Snapdragon® 8 Elite晶片，並針對Xperia打造「Xperia Intelligence」，透過獨家AI技術全面升級攝影、顯示與音效三大體驗，規格部分僅有12GB RAM／256&512GB ROM，提供羅蘭紫、森苔綠、石墨黑三款配色，價格則從40,990元起。

▼Sony旗艦新機 Xperia 1 VII 正式上市，羅蘭紫為今年的主打色，材質部分則是特殊紋路。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xperia 1 VII搭載升級版三鏡頭模組，涵蓋 16mm 超廣角、24mm廣角以及85-170mm潛望式光學望遠變焦鏡頭，全面滿足人像、動態或風景等拍攝需求；其中全新F.20超廣角鏡頭升級採用比前代大2.1倍的4,800畫素感光元件(拍照尺寸1,200萬畫素)，具備優異的低光源和近拍能力，提供更不受限的拍攝樂趣；今年更結合了 Alpha™ 相機技術和AI輔助功能，全新推出兩大重點錄影功能，包括可輕鬆鎖定移動中拍攝主角、隨手捕捉穩定的畫面的「AI錄影」；以及透過AI即時追蹤主體、可自動裁切畫面同步產出 「完整場景」和 「主角特寫」兩個影像檔案的「自動取景」功能，高效升級攝影實力。

Xperia 1 VII配備6.5吋19.5:9比例螢幕與120Hz 可變更新率，整體亮度較前代再提升20%，並於機身正面之外另在背面新增了一個光源感應器，可更快速精準針對環境光線即時調整適合的亮度與色彩表現，再加上獨家AI調校，帶來媲美BRAVIA™顯示技術的生動視覺饗宴。音效方面導入WALKMAN®數位音樂播放器同級硬體元件，支援 Dolby Atmos® 音效、Hi-Res 音樂及LDAC™無損傳輸，並保留 3.5mm 耳機孔和更優化的前置立體聲雙喇叭，隨時都可享受彷彿親臨現場的聆聽感動。Xperia 1 VII 搭載高通Snapdragon® 8 Elite晶片，加上5000mAh 大容量電池並支援30W快充，2 天續航搭配4年電池壽命，搭配IP65/68旗艦防水防塵等級，成就影像創作、娛樂與日常使用兼備的全方位行動旗艦。



台灣預購活動將自 2025 年 5 月 15 日起至 5 月 20 日止，於指定官方通路預購 Xperia 1 VII，即享第三年延長保固、舊換新折價加碼*，前 15 名預購者還可獲得限量「17 週年紀念紫色潮 T」。此外，今年在電信銷售通路，將首次和中華電信獨家合作販售年度旗艦新機Xperia 1 VII，透過專屬優惠與方案回饋索粉，傳遞由Sony 黑科技打造的真實感動。

定價

● Xperia 1 VII 12GB RAM/512GB ROM推出「羅蘭紫*」、「森苔綠」、「石墨黑」三款質感配色，建議售價為NT$ 44,990。

● Xperia 1 VII 12GB RAM/256GB ROM推出「羅蘭紫*」、「森苔綠」、「石墨黑」三款質感配色，建議售價為NT$ 40,990。

● Xperia 1 VII專用可立式時尚保護殼QXZ-CBFS (三色)建議售價NT$ 1,390。

*羅蘭紫為通路限定顏色，顏色販售請以各通路公告為準

▼可立式時尚保護殼。

