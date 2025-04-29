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半導體獲利下滑！彭博：Sony擬分拆業務　最快今年完成上市

▲▼ 索尼,Sony（圖／路透）

▲索尼集團正考慮將旗下半導體子公司分拆獨立（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，索尼集團（Sony Group Corp.）正考慮將旗下半導體子公司「索尼半導體解決方案公司」（Sony Semiconductor Solutions Corp.）分拆獨立，並預計最快今年內完成上市。

根據《彭博社》報導，消息人士指出，索尼可能將大部分半導體子公司的股份分配給股東，同時在分拆後保留少數持股。知情人士強調，相關討論仍在進行中，計畫可能隨著市場變化而調整，特別是在美國總統川普（Donald Trump）推動關稅政策，導致市場波動加劇的情況下。

這也是索尼集團，持續調整體質、聚焦娛樂領域的最新布局，而針對市場傳言，索尼發言人表示不予置評，索尼半導體解決方案公司也婉拒回應。

據了解，索尼近期也正著手分拆金融子公司，此舉某種程度上呼應了億萬富豪投資人Dan Loeb多年前提出的建議。過去Dan Loeb旗下的第三點基金（Third Point LLC）曾施壓索尼拆分資產，但索尼當時拒絕，第三點基金則於2020年出售所持有的索尼美國存託憑證（ADR）。

半導體獲利下滑　娛樂事業逆勢成長

索尼的半導體部門近年營業利益率持續下降，從約25%下滑至略高於10%。反觀娛樂領域表現搶眼，2023年12月財報顯示，遊戲部門營收成長37%，音樂部門則成長28%，成為集團成長的兩大引擎。

索尼半導體事業以影像感測器技術領先業界，主要供應給蘋果公司（Apple Inc.）及小米公司（Xiaomi Corp.）等智慧型手機品牌。

不過，全球智慧手機需求趨緩，加上美國加徵關稅的影響，讓半導體部門成長受阻，同時也面臨獲利率下滑、成本上升及中國競爭對手迅速崛起的多重挑戰。

業界普遍認為，若成功分拆上市，索尼半導體事業將能提高資金籌措與經營靈活性，為未來布局注入新動能。

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