首颱蝴蝶最快下周生成　粉專曝歐美模式：若侵台「雨量是重點」

▲「蝴蝶」颱風可能下周生成，歐美模式預報分歧。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

生活中心／綜合報導

今年首颱「蝴蝶」最快下周生成，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前歐美等主流模式，預測走向完全不一樣，變數極高，但無論未來路徑為何，應該會是一個範圍很大的系統，而且將有西南季風支援，水氣量會非常多，「如果最終結果是不幸侵台，那雨量很可能會是需要關注的重點了。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享各國模式最新預報並指出，3家都報出下周有熱帶系統，下星期颱風現蹤機率高這件事，算有共識了，但具體路線或走向，就真的要等低壓系統真正成形再判斷了，「3家主流模式，雖然都有報出颱風，但預測走向完全不一樣，顯見變數極高」，在目前這個時間點要回答颱風會不會來，完全做不到，起碼要到周末以後才會有初步的看法了。

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粉專進一步說明，以現在的預報資料為準的話，是可以大致指出，無論未來路徑為何，這應該會是一個範圍很大的系統，而且將有西南季風支援，水氣量會非常多，「如果最終結果是不幸侵台，那雨量很可能會是需要關注的重點了。」總之，這個低壓，甚或颱風，會是下星期的觀察重點。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，根據最新預報，目前熱帶擾動發展有機會增強為熱帶性低氣壓，周日(8日)到下周一不排除增強為熱帶低壓，生成颱風的時間點有可能在下周二(10日)。

黃恩鴻指出，最新預報路徑顯示，熱帶系統原在南海路徑修正為菲律賓南方海面靠近台灣東半部海面，不過未來路徑變化還很大，仍會有變數。