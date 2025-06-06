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首颱「蝴蝶」可能生成　氣象署估下周三晚最靠台灣

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)到下周一為典型夏季天氣型態，上半天多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，下周菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除生成今年首颱「蝴蝶」，預計下周三晚上或下周四離台灣最近，北部、東半部可能降雨明顯。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來這一周將是較典型的夏季型態天氣為主，上半天多雲到晴，午後要留意短暫雷陣雨；下周開始菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，下周天氣將有變數。

影響台灣的鋒面目前已經遠離，台灣中部以北、東北部上空雲量稍多，海峽和澎湖、台灣西部沿海有雲系正在發展當中，今天中南部沿海、澎湖可能有零星降雨出現，台灣各地都是以午後短暫雷陣雨為主，今天降雨熱區在中南部和各地山區要留意局部大雨。

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葉致均指出，明天到下周一上半天仍是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周末兩天偏南風，降雨熱區在北部，各地山區要留意午後有較大雨勢和局部大雨，清晨受到南風及陸風輻合作用，中南部也有零星降雨，東半部午後降雨會較晚，晚上沿海可能有零星降雨，下周一後水氣開始逐漸減少，午後雷陣雨有逐步減緩趨勢。

由於南海到菲律賓東方海面有較大熱帶雲系正在發展，下周熱帶系統逐漸發展，可能會影響到下周後期天氣，葉致均說明，下周二菲律賓東方海面熱帶系統逐漸形成，且會往台灣東方海面逐漸北上，環境吹偏東風，東半部和恆春半島開始有零星短暫降雨，午後山區也會有短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，下周菲律賓東方海面有熱帶系統逐漸發展起來，不排除會發展為熱帶性低氣壓，甚至是颱風，預計最快下周三晚上或到下周四這段時間，熱帶系統可能會離台灣比較近一點，北部、東半部降雨變得較明顯，其他地方以午後山區雷陣雨為主。下周後期天氣變化還是要視熱帶系統路徑離台灣遠近而定。

至於路徑變化關鍵，葉致均表示，未來路徑要視熱帶系統發展的位置，以及太平洋高壓勢力而定，若熱帶系統離菲律賓東方海面比較近，到時候若太平洋高壓勢力沒有減弱，可能北上過程會離台灣比較近，若高壓明顯東退，熱帶系統會離台灣比較遠。

溫度方面，葉致均說明，未來一周沒有明顯冷空氣影響台灣，高溫可到30度以上，沒下雨時偏悶熱。

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今年首颱可能下周生成，氣象署估下周三晚間到下周四可能最靠近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

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