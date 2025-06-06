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熱帶低壓估周日生成　氣象署：最快下周二增強為首颱「蝴蝶」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲熱帶擾動發展，下周可能生成首颱「蝴蝶」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)到下周二白天高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，目前有熱帶擾動發展，氣象署表示，該熱帶擾動可能在周日到下周一生成熱帶低氣壓，可能下周二生成首颱「蝴蝶」，最新路徑預測未來不排除靠近台灣東部海面，但路徑仍有很大變數。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前水氣減少，白天高溫炎熱，高溫約31到34度，午後會有局部短暫雷陣雨，環境偏南風到西南風，類似天氣將持續到下周二。

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黃恩鴻進一步說明，這幾天天氣類似，受南風影響，清晨和上午中南部沿海有局部短暫陣雨，白天則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部和其他山區有局部大雨機會。

下周三之後將變天，黃恩鴻表示，下周三後有熱帶系統影響，天氣將有變化，環境轉偏東風，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，根據最新預報，目前熱帶擾動發展有機會增強為熱帶性低氣壓，周日(8日)到下周一不排除增強為熱帶低壓，生成颱風的時間點有可能在下周二(10日)，一旦增強為颱風，將成今年首颱「蝴蝶」。

黃恩鴻指出，根據最新預報路徑，熱帶系統原在南海路徑修正為菲律賓南方海面靠近台灣東半部海面，不過未來路徑變化還很大，仍會有變數。

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