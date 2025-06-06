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2025首颱要來了？歐美德3模式曝「現蹤機率高」　撲台恐成水氣炸彈

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

▲今年首颱「蝴蝶」是否生成，下周將是關鍵。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

今年首颱「蝴蝶」何時生成備受關注，中央氣象署表示，目前菲律賓東方海面為大低壓帶，有1至2個熱帶擾動發展，未來不排除有形成熱帶低壓及颱風。對此，氣象粉專指出，根據最新的各國數值模式預報，下周（6月11日至13日）將有熱帶系統在台灣附近發展，顯示形成颱風的機率逐漸提高。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」5日貼出歐洲中期預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局（GFS）與德國氣象局（ICON）三大系統模擬，顯示各模式對於熱帶系統的出現已有共識，下周將有熱帶系統在台灣附近發展，形成颱風的機率也逐漸提高。

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▲各國數值模式預報。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲各國數值模式預報。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

不過，就具體路徑與影響區域，三方預測差異極大。歐洲模式模擬其路徑偏向西側，可能影響台灣本島；美國模式則偏向轉向東北方朝琉球方向前進；而德國模式則顯示該系統仍位於遠海。台灣颱風論壇表示，目前距離系統實際成形還有數天時間，任何推斷路徑的言論都屬過早，預計需等到本周末以後才會有較明朗的初步走勢。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

▲熱帶氣旋擾動「92W INVEST」未來可能的移動軌跡。（圖／翻攝tropicaltidbits）

台灣颱風論壇分析，無論未來路徑為何，這個可能的熱帶系統範圍頗廣，且將受到西南季風支援，挾帶大量水氣而來，如果最終結果是不幸侵台，那雨量將會是需要關注的重點。

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