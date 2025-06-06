扯上淫魔富商！川普遭馬斯克點名　白宮回應了

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扯上淫魔富商！川普遭馬斯克點名　白宮：令人遺憾的發言

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國億萬富翁馬斯克和總統川普撕破臉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和總統川普撕破臉後，竟直接在社群網站上爆料，川普的名字出現在美國已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案中。對此，白宮回應，這是馬斯克令人遺憾的一次發言，他只是對政策不滿；美國聯邦調查局（FBI）則未予回應。

綜合外媒報導，馬斯克和川普翻臉後，直接在社群網站X上反擊，聲稱自己是川普2024年勝選背後的功臣，甚至加碼爆料稱川普曾與「淫魔富商」艾普斯坦有所牽連，「川普的名字在艾普斯坦的檔案裡，這才是真正未公開的原因。」

馬斯克還補充，「記住這篇貼文，真相終將曝光。」

川普隨後透過自創平台「Truth Social」發表貼文，首次回應馬斯克的指控。他在文中強調國會即將審議的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），並表示馬斯克早該與他切割。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則透過電子郵件向《國會山報》表示，「這是馬斯克令人遺憾的一次發言，他對『大而美法案』不滿，只因該法案未納入他所要求的政策。總統的重點是讓這項歷史性法案過關，實現讓美國再次偉大的目標。」

BBC也就馬斯克聲稱川普的名字出現在艾普斯坦檔案一事，致信美國聯邦調查局（FBI）尋求回應。不過，FBI僅以簡短聲明回覆，表示「對此事不予置評」。

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