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台灣續留美國「匯率操縱」觀察名單　全球9經濟體入列

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲台灣續留美國匯率操縱觀察名單。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部最新發布的半年報告指出，儘管目前無主要貿易夥伴被認定有操縱匯率行為，但仍將台灣、中國、日本、南韓等9個經濟體納入「匯率政策觀察名單」，並新增愛爾蘭與瑞士兩國，凸顯華府對特定國家經濟政策的持續關注。

該報告涵蓋美國占整體對外貿易高達78%的主要夥伴，針對2024年截至12月為止的四個季度進行分析。財政部強調，目前沒有證據顯示有國家透過操縱本幣兌美元匯率，以圖扭曲國際收支或取得不公平貿易優勢。

然而，報告同時明列9個列入名單的經濟體，分別為台灣、中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。除了愛爾蘭與瑞士是本期新增，其餘7國早在去年11月報告中已列入觀察行列。財政部表示，將密切關注這些國家的貨幣政策與宏觀經濟方向，評估是否涉及不當干預。

針對台灣，美國財政部指出，台灣每半年才公布一次外匯市場干預資料，且具三個月時間差，並建議當局應更加審慎監管非銀行金融體系中的外匯風險，同時讓新台幣匯率更貼近經濟基本面，減少干預。

至於中國，報告批評其缺乏外匯市場透明度，未揭露干預細節，匯率機制也與其他主要經濟體相比顯得「不透明且異常」。加上對美貿易失衡依舊嚴重，中國因此仍被列為觀察重點。財政部強調，若日後發現相關證據，不排除將中國正式列為「匯率操縱國」。

美國目前以三項標準判定是否應將某國列為匯率操縱國，包括：與美貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP超過3%、一年內有超過8個月出現淨買匯且金額占GDP超過2%。只要符合其中兩項，即會被納入觀察名單。

財政部長貝森特（Scott Bessent）透過聲明強調，川普總統將持續推動強化美國經濟與消除貿易赤字的政策，尤其針對利用貨幣政策扭曲市場的行為，美方將採取更嚴厲的分析與因應手段，「我們準備動用一切可用工具，反制任何不公平的匯率行為。」

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