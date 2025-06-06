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回嗆馬斯克「越來越沒用」　川普：是我叫他離開白宮

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普直白爆料馬斯克已經沒用處了。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昔日關係密切，如今卻因「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）正式撕破臉。川普不僅公開表達「非常失望」，更直言馬斯克簡直發瘋了，而且已沒有用處，並親口證實是自己要求對方退出政府團隊。

綜合外媒報導，川普5日在白宮受訪時表示，「我以前跟馬斯克關係不錯，但現在不知道了。我對他的轉變感到很驚訝。」川普強調，馬斯克本來是少數真正懂這項法案細節的人，卻突然對政策產生質疑，讓他感到非常失望。

爭議的導火線是「大而美法案」，該法案被馬斯克形容為「令人作嘔的可憎之物」，他更主動發起「KILL the BILL」（終結法案）遊說運動。馬斯克不滿電動車與太陽能等綠能補助遭到削減，反觀石油與天然氣補貼卻未動分毫，質疑政策傾向傳統能源產業，極度不公平。

川普接著直接在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）開嗆，「伊隆（馬斯克）真越來越沒用了，我叫他離開。我取消了那個強迫所有人都得買沒人想要的電動車（電動車強制政策），他早就知道我會這麼做，結果他居然整個『發瘋』！」

川普指出，要替政府預算省下數十億美元，最簡單的辦法就是終止馬斯克的政府補貼和合約，他也很驚訝前總統拜登（Joe Biden）居然沒這麼做，「我不介意伊隆現在反過來攻擊我，但他應該幾個月前就這麼做才對。」

川普強調，「（大而美法案）是國會有史以來提出過最棒的法案之一，不但砍掉1.6兆美元的開支，還是歷史上最大規模的減稅法案。如果這項法案沒通過，稅率會暴漲68%，而且後果絕對不止於此。」

川普最後怒嗆，「這一切爛攤子又不是我搞出來的，我只是來收拾殘局的。這項法案能讓我們國家走上偉大的道路。」

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